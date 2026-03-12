Operativos serían ilegales si ocurrieran, afirma la representante legal de Uber México
Nos preocupa la cara que vamos a dar frente al Mundial, pero jurídicamente no ha cambiado nada para Uber, no obstante queremos diálogo abierto con las autoridades, afirmó la directora legal de Uber para Latinoamérica, Angélica Huacuja
Tras los acuerdos alcanzados por taxistas del AICM con autoridades federales, entre ellos operativos de la Guardia Nacional para inhibir el ascenso y descenso de pasaje por parte de taxis de aplicación, la directora legal de Uber para Latinoamérica, Angélica Huacuja, afirmó que estos “operativos serían ilegales si ocurrieran”.
En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, señaló “nos preocupa la cara que vamos a dar frente al Mundial”, pues consideró
No podemos pretender que cinco millones de turistas que van a llegar al país tengan que caminar fuera de zona federal para tomar un vehículo”.—
TE PUEDE INTERESAR: ¿Cancelaciones masivas? Gobierno de CDMX y hoteleros aclaran situación de reservas rumbo al Mundial
En el plano legal dijo “no hay cambiado nada jurídicamente entre antier y hoy”, sobre la posibilidad de ser retirados por el operativo dijo “estamos monitoreando la situación, esperemos que no sea el caso”.
Y aseguró que los vehículos de Uber “sí pueden llevarte al aeropuerto, no hay ninguna prohibición, inclusive recoger pasaje hay conductore disponibles”.