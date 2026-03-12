Operativos serían ilegales si ocurrieran, afirma la representante legal de Uber México

Nos preocupa la cara que vamos a dar frente al Mundial, pero jurídicamente no ha cambiado nada para Uber, afirmó la directora legal de Uber para Latinoamérica, Angélica Huacuja, ante operativos en el AICM. / FG Trade Latin

Tras los acuerdos alcanzados por taxistas del AICM con autoridades federales, entre ellos operativos de la Guardia Nacional para inhibir el ascenso y descenso de pasaje por parte de taxis de aplicación, la directora legal de Uber para Latinoamérica, Angélica Huacuja, afirmó que estos “operativos serían ilegales si ocurrieran”.

Sí se puede y es legal que #Uber tome o deje pasaje en #Aeropuertos



"No hay ninguna prohibición para dejar pasajeros en el aeropuerto o inclusive recoger pasajeros... La aplicación está habilitada y los conductores están disponibles#, Angélica Huacuja, Dira. legal de @Uber para… pic.twitter.com/ZwVSY52r5Z — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 12, 2026

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, señaló “nos preocupa la cara que vamos a dar frente al Mundial”, pues consideró

No podemos pretender que cinco millones de turistas que van a llegar al país tengan que caminar fuera de zona federal para tomar un vehículo”. —

En el plano legal dijo “no hay cambiado nada jurídicamente entre antier y hoy”, sobre la posibilidad de ser retirados por el operativo dijo “estamos monitoreando la situación, esperemos que no sea el caso”.

Y aseguró que los vehículos de Uber “sí pueden llevarte al aeropuerto, no hay ninguna prohibición, inclusive recoger pasaje hay conductore disponibles”.