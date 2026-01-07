¿Cuánto pagarás de TUA en 2026? El AICM anuncia nuevos precios en vuelos nacionales e internacionales

La Secretaría de Hacienda y el Banco de México vigilan de cerca estas tarifas, y los viajeros deberán anticipar este incremento( FOTO: Cuartoscuro )

A través de su sitio oficial de internet, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio a conocer el aumento a la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA), la cual pagan los viajeros a la hora de adquirir sus boletos de avión.

¿Cuál será el costo de la TUA en vuelos nacionales e internacionales?

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participa en la decisión del incremento de la TUA en vuelos nacionales, que para este año será de $537.228 pesos.

En tanto, la TUA para vuelos internacionales será de $1020.009 pesos.

Cabe recordar que en 2025, la TUA para vuelos nacionales ha tenido un costo de 29.70 dólares, es decir, un incremento del 2.6 por ciento respecto al año anterior.

¿Qué servicios cubre la Tarifa de Uso Aeroportuario?

La TUA es el cargo que hacen los aeropuertos en México a todos los pasajeros por el uso de sus instalaciones y servicios, como son las salas de espera, seguridad, sanitarios, y zonas de recreación.

Para quienes piensan viajar en avión, deberán tomar en cuenta que además del costo del vuelo, deberá agregar la TUA, la cual puede variar dependiendo del aeropuerto desde el cual tomen su vuelo.

A todos los usuarios se les recomienda estar atentos a la página de internet de la terminal aérea capitalina, ya que el monto fijado por el AICM puede cambiar en los meses posteriores, de acuerdo con el tipo de cambio diario que publica el Banco de México (Banxico).

