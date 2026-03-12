¿Qué taxis podrán operar en el AICM?

El incremento de unidades de taxis será inmediato, a fin de cumplir con los usuarios, afirmó el vocero de Nueva Imagen, Carlos Lobera. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Lamentablemente, tuvimos que manifestarnos en el AICM, afortunadamente se lograron acuerdos con autoridades federales, confirmó Carlos Lobera quien compartió que entre los puntos de acuerdo están los operativos de la Guardia Nacional que inician este jueves para efecto de inhibir la prestación de servicio en zona federal por parte de vehículos por aplicación , no solo en el AICM sino también en todos aquellos aeropuertos que no cuente con Guardia Nacional.

TE PODRÍA INTERESAR: Suspenden Contingencia: ¿Cómo aplica el Hoy No Circula este jueves 12 de marzo?

Operativos contra #Uber y #Didi en aeropuertos:



"Se van a iniciar operativos con la #GuardiaNacional para efecto de inhibir la prestación de servicios en zona federal por parte de los vehículos por aplicación (…) No sólo en el @AICM_mx, sino en todo aquel aeropuerto”, Carlos… pic.twitter.com/iQ6WMQcCW8 — Así Las Cosas (@asilascosasw) March 12, 2026

¿Qué acuerdos alcanzaron los taxis aeropuerto con el gobierno?

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el líder taxista puntualizó los acuerdos hechos con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con Gobernación y Grupo Aeroportuario Marina:

En primera instancia este día iniciarán los operativos incrementados de la GN, segundo, “se van a cesar los intentos por hacer un traje a la medida legislativa, porque la intención era modificar la ley y el reglamento para crearle un traje a la medida a las aplicaciones”, es decir “quien quiera operar en zona federal deberá tramitar sus permisos correspondientes, cumpliendo con lo que la ley establece hoy en día” dentro de las reglas de taxis aeropuerto.

Resaltó el acuerdo con la SICT “se comprometió a no validar ninguna reforma por mucho que sea avalada en comisiones en tanto no tenga que ver con mejora en el servicio, pero sin que sea un traje a la medida”.

TE PODRÍA INTERESAR: Bloqueo de taxistas a terminales aéreas sigue en pie |Video

¿Habrá más unidades de taxis en el aeropuerto?

El tercer acuerdo dijo, es que “para satisfacer la demanda de los usuarios y no permitir el uso de vehículos por aplicación en las zonas federales, es que si existe la necesidad de incrementar el padrón vehicular” lo que dijo “será de ya” y “se incrementarán los permisos que se tengan que otorgar a todo aquel que cumpla con los requisitos el reglamento” y que de acuerdo con un estudio del propio AICM deberá ser de al menos 500 unidades de taxis aeropuerto.

Regresar vacíos, dijo es lo que incrementa el costo, por lo que ofrecieron mejorar el servicio y el costo.

Afirmó:

No existe ninguna posición de nuestra parte a la competencia, pero que cada servicio se brinde donde se tenga que brindar”. —

Y aunque reconoció que “es caro el servicio de loa taxis del aeropuerto”, dijo que sé, pero hay varios factores, no solo la gasolina, el índice delictivo de los taxis de aplicación.