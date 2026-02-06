AICM, el tercer aeropuerto más puntual en el mundo en 2025

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fue destacado por segundo año consecutivo como el tercer aeropuerto más puntual del mundo en 2025, según el informe On Time Performance Review 2025, elaborado por la consultora internacional Cirium, especializada en análisis de datos aeronáuticos.

Con un índice de puntualidad de 86.55 %, el aeropuerto Benito Juárez, administrado por la Secretaría de Marina, logró que la mayoría de sus vuelos salieron o llegaron dentro de un margen de 15 minutos respecto a sus horarios programados, la métrica estándar utilizada a nivel global para medir la eficiencia operativa.

AICM 2025: cómo logró ser uno de los aeropuertos más puntuales del mundo

Este reconocimiento posiciona al AICM por detrás de Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile y Aeropuerto Rey Khalid de Arabia Saudita, que ocuparon el primer y segundo lugar respectivamente en la categoría de grandes terminales aéreas.

Las autoridades aeroportuarias atribuyen este logro a una combinación de factores operativos que incluyeron el reordenamiento de slots y su cumplimiento estricto, así como una mayor coordinación entre aerolíneas, prestadores de servicios, control de tránsito aéreo y la propia administración del aeropuerto.

Ranking mundial de puntualidad 2025: por qué el AICM superó a decenas de aeropuertos internacionales

Desde que la Secretaría de Marina asumió la administración del AICM en 2022, los indicadores de puntualidad han mostrado un avance constante:

2022: 76.01 %

2023: 79.42 %

2024: 84.04 %

2025: 86.55 %

Este progreso no solo refleja un cumplimiento más riguroso de los horarios programados, sino también una operación más ordenada y eficiente en medio de la alta demanda de vuelos y las obras de modernización en sus terminales.

¿Qué significa para México y los viajeros?

Cirium es reconocido globalmente por sus análisis de rendimiento aeroportuario y de aerolíneas. Su metodología se basa en datos reales de operaciones y define como “puntual” a un vuelo que llega o despega dentro de 15 minutos de su horario programado. El informe anual permite comparar el desempeño entre miles de aeropuertos, proporcionando un estándar objetivo para medir eficiencia.

Para México, este reconocimiento refuerza la percepción del AICM como un aeropuerto competitivo a nivel internacional y un elemento clave dentro del sistema de movilidad aérea de América Latina. Para los viajeros, mayores niveles de puntualidad significan menos demoras, mayor confiabilidad en sus itinerarios y una mejor experiencia de viaje, especialmente en una época de creciente demanda global.