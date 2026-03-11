¿Qué futuro refleja la inflación en la economía de México?

“En términos generales la economía para 2026 se ve mucho mejor de lo que venía en 2025, se prevé un crecimiento superior", afirma investigador de la EGADE FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

Banxico prevé un par de recortes de puntos básicos en la tasa, cerrando el tercer trimestre, de cerca de 6.5, lo que repercutiría de manera positiva en la economía del 2026 en México, compartió el investigador de la EGADE, Ricardo Buitrago.

“En términos generales la economía para 2026 se ve mucho mejor de lo que venía en 2025, se prevé un crecimiento superior, no muy alto, cerca del 1.5 o 1.6, lo que da un mensaje positivo frente el comportamiento macroeconómico en el país”, afirmó el profesor investigador en estrategia y gestión internacional en EGADE Bussines.

¿Qué prevé Banxico sobre la tasa de interés?

En entrevista con Jeanette Leyva Reus para Negocios W, el investigador recordó que el año pasado hubo recortes importantes con mira a mantener la inflación controlada, que se mantuvo en 3.6 gracias a la intervención de Banxico evitando que haya un recalentamiento de la economía.

En términos de estabilidad macroeconómica, las inversiones en cartera se vuelven llamativa con una tasa de interés comparativa con las de mercados internacionales, lo que es atractivo para la inversión en México.

Mejores tasas de interés significan fortalecimiento del peso mexicano frente al dólar de Estados Unidos, Banxico busca conjugar todos los elementos macroeconómicos en ese sentido.

¿Cómo impacta la inflación en la economía?

La expectativa dijo, en temas de inflación general se ha tenido una disminución importante que pareciera estar controlada, sin embargo, la inflación subyacente maneja un 4.3 que hace ver que hay cosas estructurales en las que no se ha podido controlar la inflación del todo.

Detalló que a la inflación subyacente “tiene mucho que ver con el incremento del salario mínimo, particularmente es afectada por el sector servicios y este es intensivo en mano de obra”, lo que provoca un escenario con diferentes variables ue ajustar el comportamiento económico no es tan sencillo.

Banxico está haciendo un trabajo muy fuerte en mantener las tasas sin excederse, no puede bajarlas demasiado por que generaría mayor endeudamiento y el aparato productivo no respondería de la misma forma.

Por ello dijo frente a la región México se está comportando mejor que otras grandes economías, no obstante, el vecino que tenemos con sus factores exógenos hace que el manejo de la economía deba ser más cuidadoso, concluyó.

Adelantó que “Banxico prevé hacer un par de recortes de puntos básicos en la tasa, cerrando el tercer trimestre, de cerca de 6.5, lo que haría que pudiera accederse a recursos financieros de una manera adecuada, permitiría que hogares y empresas estén en un balance y eso al final genera una repercusión positiva en el comportamiento general de la economía por lo menos para 2026”.