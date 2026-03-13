Crisis energética podría impactar economía mexicana si se prolonga: Claudio X

El impacto de la crisis energética global podría afectar la economía y las cadenas de suministro en México, prevé Claudio X. González / Anadolu

La crisis energética global podría tener repercusiones en la economía mexicana si el conflicto internacional se prolonga, debido al impacto que el encarecimiento de la energía genera en los sectores productivos.

El presidente del Consejo de Administración de Kimberly-Clark de México, Claudio X. González Laporte, consideró que el impacto de la crisis energética global aún no se refleja plenamente en México, aunque advirtió que de prolongarse podría tener repercusiones en la economía.

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Posible impacto en energía y cadenas de suministro

En entrevista a su salida de la reunión del Consejo Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el empresario explicó que el encarecimiento de la energía termina afectando a todos los sectores productivos en el mundo y que por ahora, las cadenas de suministro en México no han registrado interrupciones, aunque reconoció que el país no está aislado de lo que ocurre a nivel internacional.

“Todavía no se siente, pero es obvio que si esto sigue va a haber coletazo, porque la energía tiene que ver con todo”las interrupciones de las cadenas de suministro en México todavía no han llegado. Todavía no, pero esperemos que no dure mucho más el conflicto”.

Sobre la relación económica con América del Norte, González Laporte expresó confianza en que el acuerdo comercial entre los tres países se mantendrá vigente y seguirá siendo benéfico.

El empresario destacó la coincidencia entre los sectores productivos de los tres países para mantener la integración económica regional a través del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“No creo que esté en duda el tratado. Yo creo que va a ir para adelante y va a incluir a los tres países, porque los tres sectores empresariales estamos muy unidos en que es muy necesario que continúe”.

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Inversión y retos para el crecimiento económico

Respecto al ambiente de inversión en México, el directivo subrayó que el país necesita incentivar no solo a los grandes capitales o a la inversión extranjera, sino también a miles de pequeños y medianos empresarios.

“Necesitamos animar muy fuertemente a miles y miles de empresarios. No nomás a los grandes empresarios ni a la inversión extranjera”.

No obstante, advirtió que problemas como el cobro de derecho de piso y la inseguridad generan incertidumbre entre quienes buscan invertir o expandir sus negocios.

“Hay aspectos con los que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo derechos de piso, cosas por el estilo que afectan a esos miles de empresarios”.

El empresario también señaló que el fortalecimiento del sector energético será determinante para el crecimiento económico del país, especialmente ante nuevas oportunidades de inversión mixta.

“Sin un sector energético moderno, pujante, dinámico y creciente, va a ser muy difícil que el país vaya para adelante”.

ahz.