OCDE prevé crecimiento económico de hasta 1.7% para México

La OCDE estima que el crecimiento económico de México será de 1.4% en 2026 y 1.7% en 2027

Al dar a conocer su más reciente Estudio Económico sobre México, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, Mathias Cormann, anticipó una recuperación paulatina para la economía mexicana en los próximos dos años, impulsada principalmente por el consumo interno y un entorno inflacionario más estable.

En conferencia de prensa conjunta con el Secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora, el secretario general de la OCDE, destacó que en materia macroeconómica, una política monetaria responsable ha sido clave para reducir las presiones inflacionarias. La inflación descendió a 3.8 por ciento en enero, ubicándose cerca del límite superior del rango objetivo de entre 2 y 4 por ciento establecido por el Banco de México.

¿Qué prevé la OCDE para el PIB de México?

Con la moderación de los precios, la autoridad monetaria ha reducido la tasa de referencia en un total de 425 puntos base desde marzo de 2024, en un proceso que —subrayó— debe mantenerse prudente y basado en evidencia para consolidar la estabilidad.

“Una política monetaria responsable ha ayudado a bajar la inflación y debe seguir siendo prudente y basada en evidencia. La inflación bajó hasta el 3.8 por ciento en enero, un nivel próximo al límite superior del rango objetivo fijado por el Banco de México de entre el 2 y el 4 por ciento.” — Mathias Cormann, secretario general de la OCDE

De acuerdo con las proyecciones de la OCDE, el Producto Interno Bruto crecerá 1.4 por ciento en 2026 y 1.7 por ciento en 2027, tras el avance estimado de 0.7 por ciento en 2025. El consumo privado será el principal motor de la expansión, mientras que la inversión y el crecimiento de las exportaciones se mantendrán moderados ante un entorno internacional marcado por la incertidumbre y barreras comerciales.

En cuanto a la inflación, el organismo prevé que disminuya a 3.6 por ciento en 2026 y a 3.2 por ciento en 2027, acercándose al punto medio del rango objetivo del banco central.

Así, la OCDE considera que México mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, aunque advierte que el desempeño estará condicionado por la evolución del comercio internacional y la confianza de los inversionistas.

¿Cómo enfrenta México el entorno global complejo?

Al tomar la palabra, el secretaria de Hacienda, Edgar Amador Zamora, aseguró que México enfrenta el entorno global complejo “desde una posición de estabilidad”, sustentada en fundamentos macroeconómicos sólidos, una economía diversificada y una política pública orientada a atender desafíos estructurales.

Durante la presentación del Estudio Económico 2026 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el funcionario subrayó que el diagnóstico reconoce tanto los riesgos derivados de tensiones geopolíticas, cambios en la política comercial y volatilidad financiera, como la resiliencia de la economía mexicana.

“El estudio 2026 presenta un diagnóstico equilibrado. Reconoce que México enfrenta un entorno global complejo, marcado por cambios en la política comercial, tensiones geopolíticas y episodios de volatilidad financiera. Pero también subraya un elemento central. México enfrenta estos retos de una posición de estabilidad que descansa fundamentos macroeconómicos sólidos, una economía diversificada y una política pública orientada a atender desafíos estructurales”. — Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

Amador Zamora destacó que entre 2018 y 2024 más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, lo que no solo tiene un impacto social, sino también económico, al ampliar la base de consumidores, fortalecer el mercado interno y elevar la participación productiva.

Reconoció que durante 2025 la inAcertidumbre global afectó la inversión privada, particularmente en sectores como el automotriz; sin embargo, la demanda externa se mantuvo dinámica gracias a los tratados comerciales, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Resaltó que México incrementó el porcentaje de exportaciones que cumplen con reglas de origen y consolidó su posición como potencia manufacturera integrada a América del Norte, manteniéndose como el mayor exportador de América Latina y el Caribe.

El secretario anticipó que la actividad económica se fortalecerá gradualmente conforme se disipen los choques recientes. Con menores tasas de interés, inflación más estable y generación de empleo, el consumo interno continuará siendo un soporte clave del crecimiento.

“Anticipamos que la actividad económica se fortalecerá gradualmente conforme se disipen los choques recientes. Con menores tasas de interés y condiciones financieras más favorables, la inversión podrá recuperarse.El consumo seguirá siendo un soporte fundamental del crecimiento de nuestra economía”. — Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda

Para 2026 y el resto de la administración, la estrategia económica estará anclada en estabilidad macroeconómica y responsabilidad fiscal, pero con impulso a una economía exportadora de mayor valor agregado.

A través del denominado Plan México, se buscará elevar el contenido nacional, fortalecer encadenamientos productivos y detonar el desarrollo en estados históricamente rezagados mediante polos de desarrollo y clústeres industriales.

En ese marco, anunció el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, con una inversión pública y mixta superior a 5 billones de pesos en sectores estratégicos como energía, conectividad ferroviaria y carretera, puertos, aeropuertos, agua, salud y educación.

La inversión adicional en infraestructura en 2026 equivaldrá a aproximadamente dos puntos porcentuales del PIB y será consistente —aseguró— con la consolidación fiscal y la estabilización de la deuda.

En materia fiscal, destacó que en 2025 se concretó el mayor esfuerzo de consolidación en casi una década: el déficit público bajó de 5.8% a 4.3% del PIB, o 4.8% excluyendo a Pemex de manera preliminar.

Además, se depositaron 15 mil millones de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que alcanzó un saldo de 127 mil millones de pesos.

También se canalizaron 61 mil 300 millones de pesos al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) para proyectos carreteros estratégicos, con impacto directo en logística y competitividad.

Finalmente, señaló que el desarrollo financiero será un componente central de la estrategia, con activos crecientes en las Afores que fortalecerán la base de inversionistas institucionales y ampliarán la capacidad de financiamiento de largo plazo para infraestructura y proyectos productivos.

