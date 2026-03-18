México inicia conversaciones con EU para revisión del T-MEC: Marcelo Ebrard

México inicia revisión del T-MEC con Estados Unidos

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que México ya inició conversaciones con autoridades de Estados Unidos rumbo a la revisión del TMEC.

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¿Cómo iniciaron las conversaciones del T-MEC?

A través de su cuenta en X, el funcionario detalló que sostuvieron conversaciones con el embajador Jamieson Greer, el titular de USTR y su equipo para iniciar discusiones respecto a la revisión del T-MEC.

Sostuvimos conversaciones con el Embajador Jamieson Greer, titular de USTR y su equipo, para iniciar discusiones respecto a la revisión del TMEC. Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día. pic.twitter.com/ZYEQFvPBT2 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 18, 2026

Asimismo, destacó que los trabajos continuarán a nivel técnico en los próximos días.

“Los equipos técnicos estarán trabajando hoy y mañana a lo largo del día”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

¿Qué sigue en el proceso de revisión?

Este primer acercamiento marca el arranque formal de las discusiones entre ambos países en torno al futuro del acuerdo comercial en América del Norte.

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