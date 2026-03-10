México está listo para la revisión del T-MEC, afirma Ebrard y prevé mejores condiciones frente a otros países

México se ha venido preparando para la revisión T-MEC y está listo para el proceso que inicia la próxima semana y tendrá mejores condiciones, afirma el secretario de Economía, Marcelo Ebrard,

México se ha venido preparando para la revisión T-MEC y está listo para el proceso que inicia la próxima semana, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, luego de la presentación de las consultas realizadas con los diversos sectores productivos, con quienes reconoció necesidades e inequidades que deben ser atendidas en la revisión del tratado.

En el espacio de Negocios W, con Jeanette Leyva Reus, el secretario detalló que la primera ronda de conversaciones tiene sobre la mesa la duda de la decisión final del Trump, por ello se decidió dejar fuera de los aranceles recíprocos a todo el que cumpla con el Tratado luego de las consultas abiertas que se llevaron a cabo en cada país.

Temas clave en la revisión del tratado

Entre los puntos que estarán sobre la mesa de revisión la próxima semana puntualizó:

El primero es el cómo se puede reducir la dependencia de diversos países de Asia y que es “inconveniente”.

de diversos países de y que es “inconveniente”. El segundo cómo aseguramos nuestro suministro , debido a las tensiones no solo por el conflicto de Irán , sino con China .

, debido a las tensiones no solo por el conflicto de , sino con . Y tercero, las reglas de origen con respecto a Estados Unidos.

Y aunque reconoció que “las tensiones geopolíticas son mayores que cuando se constituyó el Tratado, las posibilidades que México tiene de salir avante en la negociación con el menor costo posible son altas, ya que junto con Canadá tiene el menor arancel efectivo, esto se debe traducir para que al final de la revisión T-MEC México tendrá la mejor condición que el resto de los países.

Sectores con necesidades y posibles ajustes

La cuestión dijo es cómo va a competir América contra Asia, si México no está en la ecuación, esto será lo relevante junto con la estrategia de la presidenta Sheinbaum, afirmó.

Luego de la presentación de las consultas realizadas con los diversos sectores productivos, de cada estado, reconoció que hay necesidades que tienen que ser atendida, e inequidades que deben ser corregidas como la norma 232 para la industria automotriz que es “una violación al tratado”.

La desventaja del sector agropecuario mexicano con respecto al de Estados Unidos, es otra de las preocupaciones, por lo cual el mandato es la atención del equipo negociador dentro de la revisión T-MEC.

Sobre el sur del país, dijo, tiene un crecimiento importante en la Riviera Maya y para el corredor interoceánico se plantea el sustento energético para la instalación de empresas en el corredor y en Chiapas, y aunque reconoció que llevará su tiempo, se dijo optimista en la consolidación de esta zona.

Estamos en un escenario de dos vertientes, detalló el secretario:

“una renovación a otros 10 años o te vas a un esquema de revisión anual (...) hacer revisiones anuales te metería en una dinámica de incertidumbre para las empresas”.