No debemos prolongar la incertidumbre, afirma Ebrard ante revisión del T-MEC

La revisión del T-MEC que inicia el 16 de marzo podría dar paso a la negociación con Estados Unidos en julio, detalló el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Entre marzo y junio se trabajará para llegar al 1 de julio con la voluntad de que en tratado siga adelante y si se acepta ese día iniciaría la negociación con el 90% resuelto y no perder más meses en resolverlo... No debemos prolongar la incertidumbre", afirmó Marcel Ebrard ante revisión del T-MEC

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard adelantó “el próximo lunes 9 presentamos los resultados de las consultas que se realizaron en México” sobre el T-MEC.

Y resaltó que esas conversaciones que se han llevado a cabo por meses dan paso a la revisión con Estados Unidos, lo que se busca es “no esperar hasta el mes de junio como está previsto en el propio tratado. No debemos prolongar la incertidumbre, no nos conviene ni a Estados Unidos ni a México, tiene un alto costo”.

¿Cuándo iniciarán las conversaciones para revisar el tratado comercial?

Aseguró que “Ya no hay un tema o diferencias, hay una necesitad de reducir incertidumbre y avanzar en las cadenas de suministro y otros temas por loque se llegó a la conclusión que a partir del 16 de marzo iniciará la primera ronda de conversaciones”.

¿Qué vamos a discutir en esas conversaciones?Nos ocupan tres temas, puntualizó: Cómo reducimos la dependencia, especialmente de Asia, tanto Estados Unidos como México estamos importante casi el 90% de lo que necesitamos de países del otro lado del mar en condiciones a veces muy tensas. L que necesitamos es garantizar la producción en Norteamérica, México y Estados Unidos, posteriormente con Canadá.

Otro punto reglas de origen, es decir cómo vamos a armonizar la relación por los impactos en la región que hay que hacerlo con sumo cuidado.

El tercero la seguridad económica de nuestros suministros y de todo el complejo industrial que se ha tenido durante casi medio siglo.

¿Qué temas comerciales están en la agenda de la revisión?

Detalló que hay dos componentes, solución de controversias, de origen varias normas y temas que son trilaterales, en el caso de Canadá aluminio y madera, por lo que en algún momento Canadá será parte de la conversación.

México, dijo puso 12 temas de los cuales han avanzado 10 de muy diferente naturaleza como imponer aranceles a la industria automotriz que llegó a un acuerdo de autopartes, sistema de descuentos, autopartes mexicanas no pagan aranceles y se busca alinear los aranceles porque no puede ser que tengas empresas que paguen 19% promedio y a nuestra competencia le den 15%, caso en el que dijo, se tiene un avance del 80%.

Sobre el cómo reducir el déficit ante Estados Unidos, y que ambos tengan reducción en las importaciones de ciertos productos de Asia, se debe comenzar la producción en la región, ejemplos de ello, dijo, “todo el proceso productivo de medicamento depende de los KMS, precursor base, ambos importan en casi 90%, las APIS, siguiente paso en el proceso también importamos del 80%, otro tema aminoácidos, para la industria cárnica, la producción depende de los queremos de Asia, en 90%. Semiconductores toda la industria de electrodomésticos, dependemos en 95% de lo que importamos de Asia, queremos producir en Norteamérica. “Esta conversación no estaba hace un año en la mesa, hoy sí”.

En el marco de la revisión del #TMEC, @m_ebrard señaló que el tema energético "no está en la mesa de conversaciones y cuando se presente, si acaso se presenta" México mantiene su postura de proteger su autonomía frente a un modelo trilateral que resultaría asimétrico y riesgoso…

¿Incertidumbre energética?

Respecto al sector energético, refirió “no está planteado” en esta primera conversación, pero afirmó “ellos ya saben nuestra postura, tenemos un ordenamiento constitucional”, refirió que desde 1993 el tema energía ha sido muy asimétrico por ello en 1998 se incorporó al Tratado el manejo trilateral de energía.

“Es muy asimétrico para México porque nosotros importamos gas cada vez más de Estados Unidos”, por ello dijo “ese tema no está en la mesa y cuando se presente esta será la posición de México”.

Sobre los llamados aranceles recíprocos, afirmó que México, de manera similar a Canadá más o menos el 85% de los productos no manejan este tipo de arancel. No hay facultades para imponerlos, podría afectar solo al 15% de productos no sujetos, es un porcentaje relativamente pequeño.

Lo que viene es recurrir a otra disposición jurídica, 301 investigación sobre algunos países y al final de esas investigaciones, en unos 150 días darán a conocer los resultados y qué aranceles les van a imponer. En suma, el deseo es eliminar más aranceles y tener políticas comunes de integración, concluyó.