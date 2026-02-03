Sheinbaum presenta plan de inversión en infraestructura por 5.6 billones de pesos

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum la presentación del plan de inversión en infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, con el que afirmó se impulsará con mayor fuerza el crecimiento económico con justicia social, a través de proyectos que contarán con distintos esquemas, incluida la inversión mixta.

Durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria aseguró que se trata de un trabajo histórico, al detallar que la inversión pública en rubros como caminos, agua y hospitales alcanzará casi un billón de pesos.

“Para inversión, ¿cuánto hay? Hay poco más de novecientos mil millones, o sea, también casi un billón de inversión… este año, con estos esquemas diseñados por la Secretaría de Hacienda, vamos a aumentar la inversión en setecientos veintidós mil millones de pesos más. ¿Cuánto es esto? Dos por ciento del PIB”, explicó.

¿Cómo funcionarán los esquemas de inversión planteados por el gobierno?

Sheinbaum aclaró que estos mecanismos no tienen relación con las Asociaciones Público-Privadas (APP) utilizadas en administraciones pasadas, las cuales —dijo— generaban altos costos financieros para el Estado.

“¿Es como antes, en las famosas APP? No, nunca… ahora no, son distintos esquemas que incluso ya fueron utilizados con el presidente López Obrador. No se cede la concesión de una carretera, por ejemplo. El privado sí tiene recursos, pero está muy garantizado que no sea a grandes tasas de interés”, subrayó.

¿En qué sectores se concentrará la inversión pública y mixta?

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, explicó que el eje central de la estrategia es la inversión pública en sectores estratégicos como energía, infraestructura, agua y salud.

“El objetivo es realizar una inversión histórica, pública y mixta por 5.6 billones de pesos en esta administración… Energía concentra el 54% de la inversión, trenes el 16%, carreteras el 14%, puertos el 6%, salud el 6% y agua el 3%”, detalló.

¿Qué mecanismos darán seguimiento a los proyectos del plan de inversión?

Para garantizar la transparencia y el avance oportuno de los proyectos, se crearán fondos con seguimiento público y un Consejo de Planeación Estratégica de la Inversión, coordinado directamente por la Presidenta de México.

“Este consejo va a priorizar los proyectos y va a dar seguimiento al avance físico y financiero, identificar retrasos y resolver obstáculos”, explicó Amador, quien adelantó que esta semana se enviará a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para establecer un marco jurídico de largo plazo.

Previamente, el director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, destacó que las inversiones mixtas permitirán compartir costos y riesgos entre el sector público y privado, manteniendo finanzas públicas sanas.

ahz.

