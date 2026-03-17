;

  • 17 MAR 2026, Actualizado 21:44

¿Es ilegal Uber en el aeropuerto? Conductores denuncian vacío legal en el AICM y Guadalajara

La tensión en las terminales aéreas de México llega a un punto crítico. Conductores de diversas plataformas digitales acusaron al AICM y al Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) de permitir el hostigamiento por parte de sindicatos de taxistas.

Los conductores también acusaron que organizaciones de taxistas que operan en terminales aéreas influyen en la aplicación de medidas restrictivas

Los conductores también acusaron que organizaciones de taxistas que operan en terminales aéreas influyen en la aplicación de medidas restrictivas

Octavio García Ortiz

En medio de la controversia nacional por la prohibición a taxis de aplicación de recoger pasajeros en aeropuertos, el Consejo de Conductores de Jalisco —integrado por socios de diversas plataformas digitales— denunció un presunto vacío legal y actos de hostigamiento por parte de autoridades y grupos aeroportuarios.

Te podría interesar: “No es monopolio, es seguridad”: taxis del AICM se defienden ante las plataformas

¿Existe un vacío legal para taxis de aplicación en aeropuertos?

A través de un posicionamiento, el organismo sostuvo que empresas como el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) operan bajo concesión federal, pero no tienen facultades para impedir el acceso de conductores de plataformas a zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

Los conductores también acusaron que organizaciones de taxistas que operan en terminales aéreas influyen en la aplicación de medidas restrictivas, pese a que —afirman— no existe un fundamento legal claro que prohíba la prestación del servicio mediante aplicaciones móviles en estos espacios.

Te podría interesar: Operativos serían ilegales si ocurrieran, afirma la representante legal de Uber México

¿Qué dice la ley sobre el transporte por plataformas?

En su argumentación jurídica, el Consejo citó el artículo 5° constitucional, que garantiza la libertad de trabajo, y recordó que, tras la reforma laboral reciente, los conductores de plataformas han sido reconocidos como trabajadores por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que —a su juicio— legitima su actividad.

Asimismo, cuestionaron el uso de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal de 1993 como base para sanciones, al considerar que no contempla el modelo de negocio de plataformas digitales, surgido dos décadas después.

Respecto a los permisos, indicaron que el artículo 40 de dicha ley exenta de autorización a vehículos particulares de menos de nueve pasajeros, mientras que el artículo 41 contempla permisos para transportistas con registro estatal que circulan en tramos federales cercanos a zonas urbanas, supuesto en el que —afirman— encajan aeropuertos como el de Guadalajara y el AICM.

Encuentra más: Repartidores de plataformas exigen frenar la extorsión policíaca

¿Qué denuncian los conductores de plataformas?

El Consejo de Conductores de Jalisco hizo un llamado a autoridades federales y estatales, así como a la Guardia Nacional y a la opinión pública, a revisar el marco legal vigente y evitar prácticas que, aseguran, podrían derivar en actos de corrupción o abuso en contra de los trabajadores de plataformas.

La disputa por la operación en aeropuertos se ha intensificado en distintos puntos del país, donde conductores denuncian multas, restricciones de acceso y confrontaciones con taxistas concesionados, en un debate que sigue sin una regulación uniforme a nivel nacional.

Síguenos en Google News y encuentra más información

El siguiente artículo se está cargando

W Radio México
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad