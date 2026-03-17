¿Es ilegal Uber en el aeropuerto? Conductores denuncian vacío legal en el AICM y Guadalajara

Los conductores también acusaron que organizaciones de taxistas que operan en terminales aéreas influyen en la aplicación de medidas restrictivas

En medio de la controversia nacional por la prohibición a taxis de aplicación de recoger pasajeros en aeropuertos, el Consejo de Conductores de Jalisco —integrado por socios de diversas plataformas digitales— denunció un presunto vacío legal y actos de hostigamiento por parte de autoridades y grupos aeroportuarios.

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¿Existe un vacío legal para taxis de aplicación en aeropuertos?

A través de un posicionamiento, el organismo sostuvo que empresas como el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) operan bajo concesión federal, pero no tienen facultades para impedir el acceso de conductores de plataformas a zonas de ascenso y descenso de pasajeros.

Los conductores también acusaron que organizaciones de taxistas que operan en terminales aéreas influyen en la aplicación de medidas restrictivas, pese a que —afirman— no existe un fundamento legal claro que prohíba la prestación del servicio mediante aplicaciones móviles en estos espacios.

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¿Qué dice la ley sobre el transporte por plataformas?

En su argumentación jurídica, el Consejo citó el artículo 5° constitucional, que garantiza la libertad de trabajo, y recordó que, tras la reforma laboral reciente, los conductores de plataformas han sido reconocidos como trabajadores por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), lo que —a su juicio— legitima su actividad.

Asimismo, cuestionaron el uso de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal de 1993 como base para sanciones, al considerar que no contempla el modelo de negocio de plataformas digitales, surgido dos décadas después.

Respecto a los permisos, indicaron que el artículo 40 de dicha ley exenta de autorización a vehículos particulares de menos de nueve pasajeros, mientras que el artículo 41 contempla permisos para transportistas con registro estatal que circulan en tramos federales cercanos a zonas urbanas, supuesto en el que —afirman— encajan aeropuertos como el de Guadalajara y el AICM.

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¿Qué denuncian los conductores de plataformas?

El Consejo de Conductores de Jalisco hizo un llamado a autoridades federales y estatales, así como a la Guardia Nacional y a la opinión pública, a revisar el marco legal vigente y evitar prácticas que, aseguran, podrían derivar en actos de corrupción o abuso en contra de los trabajadores de plataformas.

La disputa por la operación en aeropuertos se ha intensificado en distintos puntos del país, donde conductores denuncian multas, restricciones de acceso y confrontaciones con taxistas concesionados, en un debate que sigue sin una regulación uniforme a nivel nacional.

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