Repartidores de plataformas exigen frenar la extorsión policíaca

Trabajadores de plataformas digitales, aglutinados en Repartidores Unidos de México, R U. M, demandaron a las autoridades, poner freno a las extorsión policiaca de qué son objeto por parte de elementos policíacos, particularmente de tránsito.

¿Cómo operan las presuntas extorsiones contra repartidores?

Durante una conferencia de prensa en el Parque Alfonso Esparza Oteo de la colonia Nápoles, el representante legal de los trabajadores de plataformas, Edgar Balderas, acuso qué los uniformados buscan cualquier pretexto para extorsionarlos.

“Pues las extorsiones siempre son porque estamos estacionados. Muchas veces nosotros tenemos que recurrir a dejar nuestras motocicletas a un costado de la calle, entre banqueta y calle, para justamente subir a entregar un pedido o recoger. Muchas veces con ese argumento llega la policía y ya se quiere llevar las motocicletas. Son alrededor de $3,500 pesos lo que pagamos nosotros por corralón. Solo por entregar un pedido, imagínense”.

FOTO: Octavio García Ampliar

En ese sentido, el representante legal de la RUM, acusó que aunado a que tienen que cuidarse más de los policías que de la delincuencia, ahora pesa sobre ellos el impuesto del 2% por usar la infraestructura urbana..

“Nos tenemos que cuidar más de los policías que de los propios delincuentes, nos tenemos que cuidar más de un bache que de la propia delincuencia justamente, desde ahí el error de ese 2% que nos metieron. Ellos argumentaban que el 80% de los motociclistas somos repartidores y que le damos un desgaste exhaustivo a las calles, eso es absurdo, como una motocicleta, como una bicicleta o hasta compañeros caminantes que tenemos aquí atrás, vamos a dañar la infraestructura, como por qué no cobrar un impuesto a los camiones de carga, a las empresas de logística grandes”, reprochó el activista.

¿Qué preocupa a los repartidores sobre la reforma laboral?

Por otra parte, informaron haber entregado un oficio a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante la preocupación por lo que podría pasar con la prueba piloto de la reforma laboral para plataformas digitales.

FOTO: Octavio García Ampliar

Señalaron que a solo dos semanas para que esta prueba termine y, aunque debería ser algo bueno para mejorar sus condiciones, la verdad es que no nos han tomado en cuenta, acusó su dirigente Saúl Gómez.

“Ahorita, lo que queremos es ser escuchados por por las autoridades de la secretaría del trabajo, el IMSS. Queremos preguntarle, aprovechando también otra vez este foro, a la secretaría del trabajo, ¿cómo es que permitió que volviera a pasar el dos por ciento cuando ellos en las mesas de negociación dijeron que no iba a haber más impuestos hacia nosotros? Una vez que esta prueba piloto empezara.”.

Este cobro por “uso de infraestructura vial” puede terminar saliendo de nuestros bolsillos, acusó.

Ya estamos justos, y otra presión más nos pone en riesgo. Pedimos que se mantenga el programa como está.

