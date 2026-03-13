“No es monopolio, es seguridad”: taxis del AICM se defienden ante las plataformas

El AICM, buscará habilitar carriles confinados para usuarios que decidan utilizar, taxi por aplicación para su movilidad en la capital.

Iliana Sánchez Jáuregui, comisionada de Puertos y Aeropuertos de la Confederación Nacional de Transportistas de México, aseguró que la diferencia de precios que percibe el usuario entre taxis del aeropuerto y conductores de plataformas no es producto de un monopolio, sino de una estructura de costos derivada de una alta regulación que garantiza la vida de los pasajeros, algo que ‘las plataformas omiten’.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Sánchez Jáuregui defendió la rigurosidad de los filtros que enfrentan los taxistas de terminales aéreas y marítimas.

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¿Por qué los taxis de aeropuerto tienen más regulación?

Explicó que los permisionarios deben cumplir con más de 20 requisitos impuestos por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y los grupos aeroportuarios, lo que incluye seguros de responsabilidad civil viajero robustos y verificaciones constantes con las aplicaciones digitales no cuentan.

La comisionada denunció que existe un mercado de pólizas de seguro deficientes que los conductores de aplicaciones utilizan para operar sin que las plataformas verifiquen su validez real.

“La app no se pone a validar si tu póliza de seguro está completa o no, ellos les suben la carátula y con eso se dan. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en cambio, tiene una lista muy clara de aseguradoras formales, serias, que son válidas”. —

Al Aire // Marina analiza que taxis de aplicación operen en zona específica del AICM.



Lo hablamos en #AsiLasCosasPM con @EnriqueEnVivo

por #WRadio junto a Iliana Sánchez, comisionada de puertos y aeropuertos de CONATRAM.https://t.co/aWU1MaVnKB pic.twitter.com/JgLXm8F34X — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) March 14, 2026

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¿Qué reclaman los transportistas frente a las plataformas?

Las empresas transnacionales no garantizan la protección del viajero ante incidentes graves o pérdida de pertenencias, insistió, mientras que los taxis de sitio responden por cada detalle del servicio gracias a su regulación.

Sánchez Jáuregui negó que el gremio se oponga a la entrada de nuevas tecnologías, pero exigió un “piso parejo” en las cargas impositivas y regulatorias. Si las plataformas pretenden operar en aeropuertos, deben asumir los mismos costos y responsabilidades que los transportistas tradicionales, pues no se puede ofrecer un servicio de alta seguridad a precios de aplicación.

El incremento de unidades de taxis será inmediato, a fin de cumplir con los usuarios Ampliar

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¿Cómo impacta la competencia en las tarifas?

Advirtió que, ante una caída en las ganancias de hasta el 40% en plazas como la Ciudad de México, no es posible reducir las tarifas sin comprometer la seguridad.

“Pues tenemos un precio bastante elevado, lo reconozco, pero créeme que se traduce en calidad y en seguridad, sobre todo seguridad”. —

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