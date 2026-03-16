¡Mañana es el día! Sheinbaum alista el envío del Plan B de la reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que será este martes cuando envíe el llamado Plan B de la Reforma Electoral al Congreso, el cual se abocará en el destino de recursos de estados y municipios.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, destacó que existe un primer acuerdo para que por ahora sólo se quite la desigualdad que reciben algunos Congresos a fin que, los recursos, se destinen a obra pública.

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¿Qué cambios plantea el Plan B electoral?

“Como lo he dicho nosotros seguimos luchando contra los privilegios, no puede ser que un Congreso de un estado tenga 25 diputados, otro congreso tenga 25 diputados y un Congreso tenga un monto por diputado de 39 millones de pesos y otro cinco millones de pesos, pues es un exceso y ese recurso, no se lo lleva la federación sino el objetivo es que se quede para la gente, para ayudar a mejorar los servicios públicos de municipios y de los estados, entonces hay acuerdo en este sentido”. —

Sin embargo, advirtió que su administración, no quitará el dedo del renglón en temas importantes como la elección de los diputados plurinominales o en la disminución de los recursos que reciben los partidos políticos.

El “Plan B” de la Presidenta @Claudiashein busca terminar con los privilegios en municipios y Congresos locales, reorientar recursos a obra pública y programas sociales y fortalecer los mecanismos de democracia directa plasmados en nuestra Constitución.



Desde nuestro Movimiento… pic.twitter.com/aRMduhO5sS — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) March 12, 2026

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¿Qué otros temas seguirán en discusión?

“Nosotros vamos a seguir de todas las maneras insistiendo en que también debe haber disminución de los privilegios en los partidos políticos y la elección de todos los diputados, eso es algo que para nosotros es algo que ha pedido la gente, que no se logró ahora, pero eso no quiere decir que quitemos el dedo del renglón, ahora a lo mejor no se puede pero después a lo mejor así, pero hay acuerdo en este punto y en el otro seguiremos insistiendo”. —

Dijo que corresponde a partidos aliados hablar su falta de apoyo para el tema de plurinominales y otros asuntos, sin embargo enfatizó, qué bueno que ella envió el primer proyecto aunque no avanzó en la Cámara de Diputados.

“Pues su posición y eso lo valora el pueblo y nosotros seguimos pensando lo mismo yo no he cambiado de parecer además, que bueno que envié la reforma, aunque se haya votado en contra porque marca lo que nosotros pensamos y vamos a seguir insistiendo que es muy importante que disminuya el presupuesto de partidos políticos y que los plurinominales no sean definidos por las listas de las cúpulas de los partidos, sino que sean, reconociendo la proporción que tiene cada partido en la votación, que sean elegidos de una manera distinta y que participe la gente y eso lo vamos a seguir defendiendo”.

Las y los Senadores del Partido Verde respaldamos la propuesta de la Presidenta @Claudiashein para un Plan B de la reforma electoral que erradique privilegios y genere ahorros para destinarlos a programas en beneficio de los mexicanos. Vamos unidos construyendo a favor de México. — Manuel Velasco (@VelascoM_) March 14, 2026

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¿Cuándo será enviado al Congreso?

Y tras el acuerdo entre gobierno y los partidos Morena, el del Trabajo y Verde Ecologista, aunque reconoció que aún no se define cuál será la cámara de origen del Plan B, insistió, será enviado este martes.

“En este caso, la aportación federal, el objetivo es que no se vaya a pagar a un regidor sus bonos y sus beneficios y sus camionetas y sus trabajadores y sus asesores, sino que se vaya para bachear, que se vaya para obra pública, para drenaje. Y así debe decir en la reforma que estamos presentando, que el recurso que se ahorre de destinar menos a los congresos estatales o a los municipios, debe de ir para beneficio de la gente, para obras y para servicios públicos”.

Explicó que todavía la noche de este lunes, sostendrá una llamada o encuentro con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para conocer el contenido final y no descartó que pudieran estar presentes los coordinadores de Morena en el Senado, Ignacio Mier y de diputados, Ricardo Monreal.

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