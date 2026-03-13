Plan B electoral requiere reforma constitucional, asegura Ricardo Monreal y pide cuidar alianza con PT y PVEM

En entrevista con Carlos Loret de Mola el líder de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, informó que el Plan B electoral de la Claudia Sheinbaum tiene cinco cambios en comparación con la reforma electoral que tenía once y aseguró que todos los cambios que se hagan a leyes secundarias tienen que pasar primero por reformas constitucionales de lo contrario no pueden ser modificadas.

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“Tiene que haber una consecuencia y una coherencia con la reforma constitucional. No puedes tocar plurinominales, no puedes tocar el INE, no puedes tocar tiempos oficiales, no puedes tocar fiscalización… Hay quienes dicen, no, es que va a ser por las leyes secundarias como se modifique lo que la presidenta quiera, no es así, tienen que ser dos momentos distintos, uno, la reforma constitucional, una vez que se aprueba la reforma vienen las leyes secundarias”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena

¿Tendrá futuro el Plan B de la presidenta? @RicardoMonrealA en ⁦@WRADIOMexico⁩ https://t.co/hirkmwRSzg — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 13, 2026

¿Qué cambios contempla el Plan B electoral?

Monreal dio a conocer que la presidenta anunció que el próximo lunes presentará el Plan B electoral que contempla la modificación de cinco artículos:

Consulta popular: Actualmente establece la prohibición para someter a votación ciertos temas, lo que se busca es eliminar restricciones para que ciudadanos puedan decidir en el ámbito electoral. Revocación de mandato: Busca regular el derecho a la ciudadanía de solicitar la revocación de mandato para que puedan realizar la consulta a partir del tercer año de gobierno. Este punto abre la posibilidad de que la Sheinbaum participe en las elecciones de 2027. Reducción de ayuntamientos: Modifica el artículo 115 de la Constitución para reducir el tamaño de regidores y síndicos en ayuntamientos. Limite presupuestal anual: Establece un límite en el presupuesto anual para los congresos de los estados y lo que se ahorre se invertirían en obras locales de municipios y estados. Austeridad en uso de recursos públicos: Este punto todavía no se define, pero estará enfocado en el reforzamiento del principio de austeridad.

“Yo considero políticamente correcta la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum porque es un compromiso que ella adquirió en la campaña del 2024 y es uno de los compromisos que plasmó dentro de sus cien compromisos cuando los expresó en su toma de protesta como Presidenta de la República, lo que ella está haciendo es actuar con congruencia frente a la población”. — Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena

“No existe la magia, pero sí la aritmética legislativa. Vamos a trabajar por que pase esta reforma”: @RicardoMonrealA en @WRADIOMexico https://t.co/beTWMBZfwF — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) March 13, 2026

¿Qué pasará con la coalición rumbo a las próximas elecciones?

Sobre la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el líder de los diputados de Morena mencionó que su decisión puede revertirse y puntualizó que es momento de cuidar la coalición, la cual es indispensable para las elecciones de 2027 y 2030.

Este viernes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️La presidenta Sheinbaum sigue sus ataques al PT y al Partido Verde.



➡️El dictador de Cuba acepta que está negociando con Estados Unidos.



➡️Y el secretario de Guerra de Trump confirma que el nuevo líder supremo de Irán está herido y hasta… pic.twitter.com/W81EoHtHDO — W Radio México (@WRADIOMexico) March 13, 2026

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