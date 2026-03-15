‘Plan B’ Electoral: PVEM y PT confirman respaldo a la propuesta de Claudia Sheinbaum

A pesar que será este lunes cuando la presidenta Claudia Sheinbaum presente el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral, los partidos aliados manifestaron espaldarazo al proyecto que afirman fortalecerá la participación ciudadana y reducirá gastos para destinarlos a proyectos del bienestar.

Los representantes del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, se reunieron con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez para lograr un mejor consenso al primer proyecto que no logró avanzar en la Cámara de Diputados.

¿Qué acuerdos alcanzó la coalición oficialista?

Tras el acercamiento el coordinador Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, aseguró que ya hay un avance en la construcción del Plan B, algo que dijo se trabajó entre el gobierno federal y los líderes partidistas de la cuarta transformación.

“Ya hay un acuerdo muy perfilado, seguramente lo van a conocer en las próximas horas.

-¿Cómo cuánto tiempo cree que todavía se tarde?

-Ya está concluido nada más es que la Secretaría de Gobernación lo haga público.

-¿Pero es un hecho que van juntos con el Plan B?

-El Plan B vamos juntos toda la coalición a nivel estatal, a nivel municipal, congresos de los estados, el Congreso de la Unión y las dirigencias.

-¿Verde y PT?

-Verde y PT”.

Así mismo el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal comentó que ante los desacuerdos sobre la reforma el diálogo abrió la posibilidad de construir consensos.

“En la lógica de la confrontación política que muchas veces domina el debate público, un episodio así podía haberse convertido fácilmente en una crisis, sin embargo lo que sirvió fue un gesto que conviene analizar con serenidad, lejos de responder con reproches o señalamientos o incluso acusaciones la Presidenta convocó al diálogo a los partidos aliados… si el llamado Plan A en la reforma electoral no encontró los consensos necesarios, la responsabilidad política exige explorar caminos alternativos, de esa reflexión surge la idea el Plan B”.

¿Cuáles son los puntos clave de la nueva propuesta?

En tanto el coordinador de los senadores del Partido Verde manifestó en un breve mensaje en la red social que la bancada respaldará la propuesta de la Primera Mandataria para “un Plan B de la reforma electoral que erradique privilegios y genere ahorros para destinarlos a programas en beneficio de los mexicanos. Vamos unidos construyendo a favor de México”.

El coordinador de los diputados del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, destacó: “Seguimos dialogando, analizando y reflexionando. Avanzamos en unidad por nuestra Nación y con nuestra Presidenta”.

El líder del Partido del Trabajo Alberto Anaya, calificó de productiva la reunión con la titular de Segob y aseguró que se respaldó el compromiso del partido con el pueblo y el movimiento. Posteriormente emitieron un comunicado conjunto, entre las bancadas del Senado donde reiteraron el respaldo afirmando que el sentido de esta reforma: “una democracia más austera, más cercana a la gente y una justa redistribución de los recursos públicos”.

Entre los temas que se contemplan para el Plan B, se encuentra avalar una enmienda constitucional para las consultas ciudadanas en temas electorales como reducción al gasto y subsidio a partidos, así como la reducción en el número de regidurías en los ayuntamientos y generar ahorros en los congresos estatales.

Se prevé que no se toque la estructura ni la operatividad del Instituto Nacional Electoral (INE) y tampoco la modificación del método de elección de senadores y diputados.