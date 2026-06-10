Seguridad en Edomex: Cae 70% el homicidio en Nezahualcóyotl y destacan operativos en el Valle de México

Toluca, Estado de México. El avance en las estrategias de inteligencia y los operativos coordinados en el Estado de México siguen arrojando resultados positivos en materia de seguridad. Durante la jornada de este miércoles 10 de junio de 2026, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia (FGJEM) reportaron importantes golpes a la delincuencia, destacando una histórica reducción de delitos de alto impacto en el Valle de México.

Histórica reducción de homicidios en Nezahualcóyotl

La cifra más destacada del balance de seguridad corresponde al municipio de Nezahualcóyotl, donde el homicidio doloso se redujo en un 70% durante el primer cuatrimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este descenso refleja la efectividad de los patrullajes comunitarios y la coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Golpes al narcotráfico y al robo de vehículos

Las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR) de la Policía Estatal lograron la detención de un sujeto en Cuautitlán Izcalli por presuntos delitos contra la salud. Al momento de su captura, el implicado portaba en una mochila 21 bolsas de plástico con una sustancia con las características de la droga conocida como “cristal”.

Por otra parte, en el municipio de Valle de Chalco, elementos de la SSEM localizaron y aseguraron un vehículo con reporte de robo. Derivado de este hallazgo, los agentes resguardaron un inmueble que presuntamente era utilizado como centro de almacenamiento y desmantelamiento de unidades robadas.

En Zinacantepec, mediante trabajos de inteligencia, videovigilancia y despliegue operativo, la Policía Estatal detuvo a un hombre presuntamente implicado en el delito de homicidio, asegurando también el vehículo en el que se transportaba.

Sentencia ejemplar contra asaltante de transporte público

La FGJEM obtuvo una sentencia condenatoria de más de 31 años de prisión para Cristian Origel Rebollo. La autoridad judicial dictó el fallo tras acreditarse plenamente su participación en el delito de robo con violencia a transporte público de pasajeros, uno de los delitos que más afectan la tranquilidad de los mexiquenses.

Rescate en el Nevado de Toluca e innovación en el C5

En labores de apoyo a la ciudadanía, la Policía de Alta Montaña y Agreste localizó a salvo a un menor de edad que había sido reportado como extraviado en las inmediaciones del Parque Nacional Nevado de Toluca.

Finalmente, en materia de modernización tecnológica, la Secretaría de Seguridad presentó ante el Infoem, en las instalaciones del C5 de Toluca, las nuevas herramientas tecnológicas implementadas para agilizar la respuesta ante emergencias médicas y de seguridad. Estas innovaciones buscan fortalecer la protección de datos personales de los denunciantes y optimizar la capacidad operativa de las fuerzas del orden en beneficio del Estado de México.