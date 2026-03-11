¿Castigo político? Pablo Gómez advierte consecuencias tras rechazo a la reforma electoral

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pablo Gómez Álvarez, comisionado presidencial para la reforma electoral, señaló que el reciente voto en contra de la iniciativa de reforma electoral en la Cámara de Diputados representa un bloqueo de las minorías parlamentarias frente a una propuesta impulsada por la mayoría legislativa.

En entrevista para “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Gómez Álvarez advirtió que el freno a esta iniciativa no pasará desapercibido, pues traerá consecuencias políticas para quienes votaron en contra.

“Pues es un hecho político que va a tener consecuencias que no sabemos todavía cuáles serán, pero sí tendrá consecuencias, porque es un hecho político relevante”. —

Te podría interesar: Rechazan reforma electoral de Claudia Sheinbaum: diputados del PT y Verde votaron en contra

¿Por qué se frenó la reforma electoral?

Explicó que el sistema actual de modificaciones constitucionales exige una mayoría calificada de dos terceras partes, lo que permitió a los partidos minoritarios impedir el avance de una reforma que, según sus palabras, buscaba beneficiar la representación popular.

Gómez Álvarez destacó que uno de los puntos centrales de la propuesta era la transformación del sistema de representación proporcional.

Juan Ramiro Robledo Ruíz , titular de Enlace de la SEGOB, acompañado de integrantes de esta secretaria revisaron el Acuse de la Reforma Electoral previo a la entrega a Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Ampliar

¿Qué cambios proponía la iniciativa?

El funcionario subrayó que el objetivo era evitar que los legisladores fueran producto de las decisiones internas de las dirigencias partidistas, eliminando el método de designación por “dedazo” en las listas plurinominales para que la conformación de la Cámara fuera una expresión directa de la voluntad ciudadana.

Aunque manifestó su respeto por el método constitucional que protege la Carta Magna mediante votaciones de dos tercios, insistió en que la reforma pretendía mejorar la calidad de la democracia y asegura que la representación de cada partido correspondiera fielmente al porcentaje de votos obtenidos en las urnas.

Agregó que Morena no se detendrá por este resultado en contra de la reforma, sino que vendrán más propuestas.

“No nos hemos detenido ni nos detendremos, y seguiremos. Habrá propuestas en los próximos días y semanas y meses que vayan apuntando al mismo propósito de elevar la calidad de nuestra democracia”. —

Síguenos en Google News y encuentra más información