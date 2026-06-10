Clima CDMX y Edomex 10 de junio de 2026: pronostican lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ambiente fresco
Las lluvias podrían extenderse hasta la noche, complicando la movilidad en vialidades primarias y accesos a la capital
La temporada de lluvias continuará este miércoles 10 de junio de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Valle de México mantendrá condiciones de cielo mayormente nublado, ambiente fresco durante la mañana y precipitaciones que podrían intensificarse durante la tarde y noche.
Las autoridades meteorológicas señalaron que la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán lluvias fuertes en gran parte de la región, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en algunas zonas.
Para quienes planean realizar actividades al aire libre o desplazarse por las principales vialidades de la capital y municipios mexiquenses, se recomienda mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil debido al riesgo de encharcamientos, inundaciones y reducción de visibilidad.
¿Cómo estará el clima este miércoles 10 de junio en la CDMX?
El SMN prevé para la Ciudad de México una temperatura máxima de entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 14 y 16 grados. Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco y cielo medio nublado.
Por la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán chubascos y lluvias fuertes en distintas alcaldías. Además, existe probabilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.
Las lluvias podrían extenderse hasta la noche, complicando la movilidad en vialidades primarias y accesos a la capital.
¿Cuál es el pronóstico para el Estado de México?
En el Estado de México se espera un panorama similar, aunque las precipitaciones podrían ser más intensas en zonas altas y municipios del sur y poniente de la entidad. El ambiente será frío a fresco durante la mañana y templado por la tarde.
Las autoridades advierten sobre la posibilidad de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en regiones montañosas. Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, deslaves menores y afectaciones en caminos locales.
Municipios como Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli podrían registrar precipitaciones durante gran parte de la tarde y noche.