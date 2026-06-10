Clima CDMX y Edomex 10 de junio de 2026: pronostican lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ambiente fresco

Dos personas corren por calles del Centro de la CDMX mientras cae una fuerte lluvia. IA

La temporada de lluvias continuará este miércoles 10 de junio de 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Valle de México mantendrá condiciones de cielo mayormente nublado, ambiente fresco durante la mañana y precipitaciones que podrían intensificarse durante la tarde y noche.

Las autoridades meteorológicas señalaron que la presencia de canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán lluvias fuertes en gran parte de la región, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en algunas zonas.

Para quienes planean realizar actividades al aire libre o desplazarse por las principales vialidades de la capital y municipios mexiquenses, se recomienda mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil debido al riesgo de encharcamientos, inundaciones y reducción de visibilidad.

¿Cómo estará el clima este miércoles 10 de junio en la CDMX?

El SMN prevé para la Ciudad de México una temperatura máxima de entre 23 y 25 grados Celsius, mientras que la mínima oscilará entre 14 y 16 grados. Durante las primeras horas del día se espera ambiente fresco y cielo medio nublado.

Consulta el #Pronóstico por alcaldías en la siguiente imagen⬇️ pic.twitter.com/ERYOLNb1z7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 10, 2026

Por la tarde aumentará la nubosidad y se desarrollarán chubascos y lluvias fuertes en distintas alcaldías. Además, existe probabilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora.

Las lluvias podrían extenderse hasta la noche, complicando la movilidad en vialidades primarias y accesos a la capital.

¿Cuál es el pronóstico para el Estado de México?

En el Estado de México se espera un panorama similar, aunque las precipitaciones podrían ser más intensas en zonas altas y municipios del sur y poniente de la entidad. El ambiente será frío a fresco durante la mañana y templado por la tarde.

Las autoridades advierten sobre la posibilidad de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, principalmente en regiones montañosas. Estas condiciones podrían provocar encharcamientos, deslaves menores y afectaciones en caminos locales.

Municipios como Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Cuautitlán Izcalli podrían registrar precipitaciones durante gran parte de la tarde y noche.