CDMX registra nueva muerte por sarampión; van 35 en todo el país

La Ciudad de México se ubica en el cuarto lugar con más casos acumulados de esta enfermedad / Getty Images

La Ciudad de México registró a la segunda persona muerta por sarampión, por lo que la cifra total aumentó a 35 decesos en el país, de acuerdo al último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud.

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¿Cuántas muertes por sarampión se han registrado en México?

Las muertes están distribuidas en 10 estados:

Chihuahua con 21 personas

Jalisco con 4

Ciudad de México con 2

con 2 Durango con 2

Sonora con 1

Michoacán con 1

Tlaxcala con 1

Chiapas con 1

Guerrero con 1

Sinaloa con 1

La Ciudad de México se ubica en el cuarto lugar con más casos acumulados de esta enfermedad con 555 contagios entre 2025 y lo que va de 2026 a nivel nacional, las alcaldías más afectadas son Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

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¿Qué estados registran más contagios de sarampión?

La Dirección General de Epidemiología agregó en el informe que Jalisco con 4 mil 094 casos y Chiapas con 605 son los estados con más contagios de sarampión en lo que va de este año.

En tanto, el número de casos confirmados acumulados de sarampión es de 13 mil 408 contagios, 164 nuevos casos en las últimas horas, sin embargo, aún faltan por contabilizar los del fin de semana.

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¿Cómo avanza la vacunación contra el sarampión?

La Secretaría de Salud agregó que del 1 de enero de 2025 al 13 de marzo de 2026 se aplicaron 30 millones 128 mil 312 vacunas contra el sarampión en todo el país, como parte de la Estrategia Nacional contra el Sarampión, con el objetivo de fortalecer la protección de la población y prevenir brotes de esta enfermedad.

La dependencia enfatizó que se mantiene como prioridad la Estrategia para fortalecer la protección de la población con la vacunación de niñas y niños de 6 meses a 12 años se mantiene al ser el grupo que requiere mayor protección para evitar contagios y reducir las cadenas de transmisión.

“Las acciones se realizan de manera coordinada con las instituciones que integran el Sector Salud , IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina, con el propósito de ampliar la cobertura de vacunación en todo el territorio nacional”. —

En el comunicado aseveró que para conocer el centro de vacunación más cercano, la población puede consultar la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx o comunicarse al 079, donde se brinda orientación gratuita.

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