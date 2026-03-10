¡Alerta sanitaria! El sarampión no cede en México y ya suma casi 13 mil contagios

El informe indica que se mantiene en 34 el número de personas muertas / Marina Demidiuk

En las últimas horas México registró 283 nuevos contagios de sarampión a pesar de la campaña de vacunación por parte de los gobiernos federal y estatal.

La Secretaría de Salud, a través de la Dirección General de Epidemiología reveló que el acumulado es de 12 mil 839 casos confirmados desde la aparición del primer contagio en febrero de 2025.

FOTO: Especial Ampliar

Te podría interesar: Muertes por sarampión en México suben a 34; Sinaloa registra el primer deceso

¿Cuántos contagios de sarampión se han registrado en México?

El informe indicó que se mantiene en 34 el número de personas muertas, distribuidas en 10 estados:

Chihuahua con 21 personas

con 21 personas Jalisco con 4

con 4 Durango con 2

con 2 Sonora con 1

con 1 Michoacán con 1

con 1 Tlaxcala con 1

con 1 Ciudad de México con 1

con 1 Chiapas con 1

con 1 Guerrero con 1

con 1 Sinaloa con 1

El #Sarampión se previene con vacunación. 💉



Si no cuentas con tu esquema completo o tienes dudas, acude a tu UMF. Vacunarte es la mejor forma de proteger tu salud y la de tu comunidad.



🛡️ Vacunarse es prevenir.#Vacúnate pic.twitter.com/MAKRyLzPCg — IMSS  (@Tu_IMSS) March 3, 2026

También puedes leer: El sarampión no da tregua: Guerrero reporta su primera muerte y los casos se disparan

¿Qué estados registran más casos de sarampión?

Los estados con más casos en lo que va de este año son:

Jalisco con 3 mil 747 contagios confirmados Chiapas con 563 Ciudad de México con 453 Sinaloa con 227 Estado de México con 190

El reporte indica que el grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, con mil 736 casos; seguido del grupo de 5 a 9 años con mil 515 casos y el de 25 a 29 años con mil 487 casos.

En tanto que la tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 64.11 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 20.26 y 14.31 respectivamente.

Síguenos en Google News y encuentra más información