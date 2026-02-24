El sarampión no da tregua: Guerrero reporta su primera muerte y los casos se disparan

El último reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud reveló que el estado de Guerrero registró a la primera persona muerta por sarampión en ese estado, por lo que la cifra total aumentó a 32 decesos en todo el país.

¿Cuántas muertes por sarampión se han registrado en México?

Las muertes están distribuidas en 9 estados:

Chihuahua con 21 personas

Jalisco con 3

Sonora con 1

Durango con 2

Michoacán con 1

Tlaxcala con 1

Ciudad de México con 1

Chiapas con 1

Guerrero con 1

La Dirección General de Epidemiología agregó en el informe que Jalisco con 2 mil 662 y Chiapas con 393, son los estados con más contagios de sarampión durante este 2026.

¿Cuántos casos de sarampión se han confirmado en 2026?

En tanto, el número de casos confirmados acumulados de sarampión es de 10 mil 941 contagios, por lo que México registra 307 nuevos casos, casi 13 contagios por hora.

Además de Jalisco y Chiapas, la Ciudad de México, Sinaloa, el Estado de México, Michoacán, Puebla y Sonora son las entidades con más contagios durante 2026.

El reporte indica que el grupo de edad con el mayor número de casos son:

De 1 a 4 años con mil 548 casos.

De 5 a 9 años con mil 333 casos.

De 25 a 29 años con mil 227 casos.

En tanto que la tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 57.95 casos por cada 100 mil 000 habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 18.06 y 12.59 respectivamente.

