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  • 15 MAR 2026, Actualizado 03:34

Sismos de baja magnitud se registran en varios estados del sur y sureste de México

Sismos de magnitud 4.0 a 4.3 se registran en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, no se reportan daños.

Tres estados del sur-sureste de México registran movimientos telúricos este sábado.

Tres estados del sur-sureste de México registran movimientos telúricos este sábado.

Araceli Hernández Zamora

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional este sábado a las 10:00 de la mañana un sismo de Magnitud 4.3 localizado a 33 kilómetros al Sureste de San Pedro Pochutla, Oaxaca se dejó sentir en el lugar sin dejar daños mayores.

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Fue a las 10:32 que otro sismo de magnitud 4.1 se dejo sentir al suroestes de la comunidad de Crucecita.

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Y uno más se dejó sentir 45 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 16:56:04 con magnitud.

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