Sismos de baja magnitud se registran en varios estados del sur y sureste de México

Tres estados del sur-sureste de México registran movimientos telúricos este sábado.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional este sábado a las 10:00 de la mañana un sismo de Magnitud 4.3 localizado a 33 kilómetros al Sureste de San Pedro Pochutla, Oaxaca se dejó sentir en el lugar sin dejar daños mayores.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 33 km al SURESTE de S PEDRO POCHUTLA, OAX 14/03/26 10:08:58 Lat 15.48 Lon -96.31 Pf 10 km pic.twitter.com/ECrXBrEvTt — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 14, 2026

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Fue a las 10:32 que otro sismo de magnitud 4.1 se dejo sentir al suroestes de la comunidad de Crucecita.

SISMO Magnitud 4.1 Loc 28 km al SUROESTE de CRUCECITA, OAX 14/03/26 10:32:58 Lat 15.56 Lon -96.28 Pf 10 km pic.twitter.com/iPcehbFdE7 — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 14, 2026

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Y uno más se dejó sentir 45 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 16:56:04 con magnitud.

SISMO Magnitud 4.2 Loc 45 km al SUR de CD HIDALGO, CHIS 14/03/26 16:56:04 Lat 14.28 Lon -92.23 Pf 58 km pic.twitter.com/KcZ1jaVsof — Sismológico Nacional (@SSNMexico) March 14, 2026

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