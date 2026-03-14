Sismos de baja magnitud se registran en varios estados del sur y sureste de México
Sismos de magnitud 4.0 a 4.3 se registran en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, no se reportan daños.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional este sábado a las 10:00 de la mañana un sismo de Magnitud 4.3 localizado a 33 kilómetros al Sureste de San Pedro Pochutla, Oaxaca se dejó sentir en el lugar sin dejar daños mayores.
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Fue a las 10:32 que otro sismo de magnitud 4.1 se dejo sentir al suroestes de la comunidad de Crucecita.
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Y uno más se dejó sentir 45 kilómetros al sur de Ciudad Hidalgo, Chiapas a las 16:56:04 con magnitud.
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