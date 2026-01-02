Sismo en CDMX sacude con fuerza columna del Ángel de la Independencia | VIDEO

Un video en redes sociales muestra cómo se mueve la columna del Ángel de la Independencia por la fuerza del sismo.

Un fuerte sismo volvió a poner en alerta a la Ciudad de México este jueves, luego de que un sismo de magnitud 6.5, con epicentro en San Marcos, Guerrero, se sintiera con intensidad en distintos puntos de la capital. Uno de los momentos que más impacto generó en redes sociales fue el violento sacudimiento de la columna del Ángel de la Independencia, captado en video por ciudadanos.

Las imágenes muestran cómo el emblemático monumento, ubicado sobre Paseo de la Reforma, se mueve de forma evidente, mientras se escucha el estruendo provocado por la vibración del suelo. El video rápidamente se viralizó y encendió la preocupación por el estado estructural del ícono histórico de la capital.

¿De qué magnitud fue el sismo de hoy 2 de enero?

De acuerdo con autoridades de Ciudad de México, el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, fue perceptible en prácticamente todas las alcaldías, provocando evacuaciones preventivas en edificios públicos, oficinas, hospitales y zonas habitacionales. La alerta sísmica se activó de manera oportuna, permitiendo que miles de personas salieran a tiempo a zonas seguras.

Protección Civil informó que, tras una primera revisión visual, no se detectaron daños estructurales visibles en el Ángel de la Independencia; sin embargo, especialistas del Instituto Nacional de Bellas Artes y del gobierno capitalino realizarán inspecciones técnicas detalladas para descartar afectaciones internas en la columna y la escultura.

Cabe recordar que el monumento ha sido reforzado en años recientes tras sismos anteriores, incluyendo los de 2017, precisamente para resistir movimientos de gran intensidad. Aun así, cada evento sísmico reabre el debate sobre la vulnerabilidad del patrimonio histórico ante los constantes temblores.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños mayores en la zona de Reforma, aunque continúan las evaluaciones en distintos puntos de la ciudad. Protección Civil pidió a la población mantenerse informada por canales oficiales y revisar posibles afectaciones en viviendas antes de regresar a sus actividades habituales.

El video del Ángel sacudiéndose se ha convertido en uno de los testimonios más claros de la fuerza con la que se vivió el sismo en la capital.