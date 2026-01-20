Adiós a la Alerta Presidencial en celulares en 2026: Estos son los cambios tras los sismos de enero

Adiós a la Alerta Presidencial en celulares: se eliminará la leyenda de la pantalla; te explicamos los cambios tras los sismos de enero.

Si fuiste de las personas que saltó del susto con el último temblor, ya es oficial el adiós a la Alerta Presidencial en celulares. Tras la polémica por el sonido y el nombre del aviso, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones confirmó que habrá cambios tras los sismos de enero que obligarán a modificar la forma en que recibimos las notificaciones de emergencia. Aquí te explicamos de forma sencilla por qué se va y cómo va a funcionar ahora el aviso en tu teléfono

¿Qué es la Alerta Presidencial?

Es ese sistema de aviso que conocimos en el Simulacro Nacional de septiembre de 2025. Fue una herramienta creada por la Agencia de Transformación Digital para que te llegara un mensaje directo a la pantalla de tus celulares con un sonido “paralizante”. La idea era buena: que el aviso sonara aunque tuvieras el teléfono en silencio o vibración para que pudieras ponerte a salvo rápido.

De hecho, la última vez que la escuchamos en nuestros celulares fue apenas el pasado 16 de enero, cuando se activó por la réplica más fuerte del sismo que nos sacudió el 2 de enero.

¿Eliminarán la Alerta Presidencial de los celulares?

El sistema para avisarnos de sismos se queda, pero eliminarán la Alerta Presidencial como leyenda. Lo que van a quitar es ese mensaje que aparecía en tu pantalla y que decía “Alerta Presidencial”.

La CRT emitirá los lineamientos para que todas las compañías telefónicas y fabricantes de celulares muestren el mismo mensaje en caso de que se active el sistema de alertamiento, eliminando la leyenda de ‘Alerta Presidencial’. — CRT.

Esto ocurre luego de que el 16 de enero, durante la mañanera que se hizo en el Estado de México, la presidenta Claudia Sheinbaum criticara el estruendoso sonidito y comentó que ya era hora de que le quitaran lo de “presidencial”, porque en realidad es una herramienta de Protección Civil.

Por cierto, no le han quitado lo de alarma presidencial... les digo que es alarma, pero no tiene nada que ver con la presidenta, es una alarma de Protección Civil. — Claudia Sheinbaum.

