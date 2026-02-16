¿Habrá cambios en la alerta sísmica? Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum

El primer simulacro de 2026 será el miércoles 18 de febrero a las 11:00 de la mañana en CDMX y Edomex.

Desde Palacio Nacional, la presidenta, Claudia Sheinbaum informó que se está trabajando para reducir el volumen y el mensaje de la alerta sísmica que llega a los celulares.

La Presidenta precisó que estos cambios en la alerta estarán listos en los próximos meses, por lo que seguirá sonando como antes en el simulacro del próximo 18 de febrero a las 11:00 horas, en el Estados de México y la capital del país, pues indicó que se requiere de tiempo, pero garantizó estos cambios.

“Se requiere tiempo, pero garantizamos que habrá cambios”. — Aseguró la Presidenta

¿Qué cambios habrá en la alerta sísmica?

La mandataria explicó que el principal ajuste será en el volumen del mensaje.

Adelantó que el nuevo texto podría simplificarse a palabras como “Sismo” o “Alerta”.

Además, informó que también se trabaja en un sistema de alertamiento celular para huracanes.

Fechas de los simulacros 2026

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que los tres simulacros programados para 2026 son:

18 de febrero de 2026: Simulacro regional para Ciudad de México y Estado de México.

Simulacro regional para Ciudad de México y Estado de México. 6 de mayo de 2026: Primer Simulacro Nacional, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Primer Simulacro Nacional, en el marco del 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). 19 de septiembre de 2026: Simulacro Nacional, por primera ocasión en sábado, en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017.

La alerta sísmica sonará a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) en los tres ejercicios.

En los simulacros nacionales del 6 de mayo y 19 de septiembre, la alerta se activará a través de 14 mil 191 altavoces en:

Ciudad de México

Oaxaca

Guerrero

Puebla

Michoacán

Morelos

Colima

Estado de México

Además, se enviará un mensaje de texto a más de 105 millones de celulares en el país.