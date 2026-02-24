;

  • 24 FEB 2026, Actualizado 22:18

Sergio Mayer enfrenta procedimiento interno en Morena por irse a “La Casa de los Famosos”

La Comisión de Honestidad y Justicia evaluará si el diputado abandonó sus funciones legislativas al participar en el reality

Tras justificar su participación en La Casa de los Famosos, el diputado Sergio Mayer enfrenta ahora un procedimiento interno en Morena para evaluar si abandonó sus actividades legislativas al integrarse al programa.

La dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia inició un proceso de oficio contra el legislador y será ese órgano el que determine si procede o no imponerle una sanción.

“Le toca a la comisión evaluar”, señaló la dirigente en un video difundido por un medio local en Guerrero, cuyas posibles resoluciones, de acuerdo con la normatividad interna, pueden ir desde una amonestación pública hasta la suspensión de sus derechos como afiliado del partido

El anuncio se da a menos de una semana de que Mayer publicara un video en redes sociales en el que defendió su participación en el reality, que ofrece un premio millonario, donde dijo que su papel ahí es parte de “un gran experimento social”.

Hasta el momento, el diputado no se ha pronunciado sobre el procedimiento dado a conocer por la dirigencia de Morena. Sin embargo, su suplente, Luis Morales Flores, ya rindió protesta como diputado federal.

