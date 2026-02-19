Sergio Mayer asegura que su participación en La Casa de los Famosos es por “la cultura latina”

El diputado federal de Morena, Sergio Mayer, causó revuelo al anunciar que deja su curul para sumarse a un “experimento social” en el extranjero. A través de un video, el diputado de Morena defendió su decisión asegurando que los reality shows permiten mostrar la verdadera personalidad de los candidatos “sin máscaras”.

Sergio Mayer pidió licencia para dejar su cargo en el Congreso de la Unión y participar en La Casa de los Famosos en Estados Unidos, aseguró que su objetivo es destacar la importancia de la cultura latina en el país vecino.

¿Por qué solicitó licencia para participar en un reality show?

En un video difundido en redes sociales, el también actor, productor y cantante, señaló que en esta difícil coyuntura en la relación bilateral entre México y Estados Unidos resultan muy importantes este tipo de programas en los que se muestra la cultura de Latinoamérica.

“Hoy día, la coyuntura social y política con Estados Unidos nos invitan a hacer una reflexión de nuestra relación con ese país. Estoy convencido que a través de los canales de comunicación como son los reality shows y las redes sociales podemos mandar mensajes completos y contundentes sobre la importancia de la cultura latina. Un claro ejemplo de esto fue el show de Bad Bunny “. —

Es más, Sergio Mayer consideró que participar en un programa de televisión como “La Casa de los Famosos”, debería ser aprovechado por todos los legisladores, en lugar de criticarlo.

“Este tipo de experimentos sociales deberían ser utilizados para quiénes pretendemos ser votados en puestos de representación popular, conocer de fondo a los candidatos, nos ahorraríamos tiempo, dinero y mostraría de manera frontal y sin máscaras a quienes buscamos la aceptación y el voto de la sociedad. Aquí se ven el trabajo en equipo, el valor de tu palabra, las lealtades, los compromisos y sobre todo, la personalidad real de las personas sin personajes”.

Cuento con su apoyo en esta nueva experiencia que me hará crecer como persona y profesionalmente.#SergioMayer #TeamMayer #LCDLF6 pic.twitter.com/UfQhOBxNp0 — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) February 19, 2026

¿Qué dijo sobre su licencia como diputado?

De esta manera, el diputado Sergio Mayer trató de justificar su licencia por dos meses para participar en un programa de televisión estadunidense.

“Así que tomé la decisión de solicitar licencia por un par de meses a mi puesto como diputado federal, teniendo la certeza y la tranquilidad que mi suplente continuará con el trabajo y el compromiso con la agenda de mi grupo parlamentario y de la 4 T”. —

Sergio Mayer deseó bendiciones a todos sus seguidores y les pidió su apoyo en su participación en este programa de televisión.

