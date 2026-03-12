Registro Mujeres Bienestar Edomex 2026: Requisitos para visitas a beneficiarias en lista de espera
Si eres beneficiaria en lista de espera checa bien los requisitos para las visitas domiciliarias del registro de actualización de Mujeres con Bienestar en Edomex 2026
Para miles de mexiquenses que realizaron su solicitud y aún no han recibido su pago, no te preocupes. Si te encuentras esperando una respuesta, debes de estar preparada para recibir a los servidores públicos y tengas tu documentación lista para validar tu información. Para que no te tome por sorpresa, aquí te detallamos todo sobre el registro de actualización de Mujeres con Bienestar en Edomex 2026 y cuáles son los requisitos para las visitas domiciliarias a beneficiarias en lista de espera.
¿Cómo es el registro de actualización de Mujeres Bienestar Edomex 2026?
El registro de actualización de Mujeres con Bienestar en Edomex 2026 es a través de visitas domiciliarias que comenzaron desde el 9 de marzo, las cuales buscan poner al día los expedientes de las mujeres que ya forman parte del programa o que están en lista de espera.
La prioridad es la validación de datos para garantizar que el recurso llegue a quienes corresponde.
¿Cuáles son los requisitos de de Mujeres con Bienestar?
Los requisitos de Mujeres con Bienestar en el Edomex para las visitas domiciliarias son:
- INE vigente
- CURP
- Número de teléfono activo
- Correo electrónico
¿Dónde son las visitas domiciliarias de Mujeres Bienestar Edomex?
Si vives en la capital del estado, las brigadas ya están recorriendo las calles. Toma nota, porque las visitas domiciliarias se están concentrando en estas colonias de Toluca:
- Moderna de la Cruz
- Comisión Federal de Electricidad
- Seminario (todas sus secciones)
- Valle Verde y Don Camilo
- Santa María de las Rosas
- Colonia Azteca
- Colonia Las Américas
- Colonia del Parque
