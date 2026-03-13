Al 15 de mayo tendremos un AICM funcional, afirma su director general

De acuerdo con el director general del AICM, el próximo 15 de mayo se concluye la primera fase de remodelación del aeropuerto. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

No en la magnitud y tiempo, pero al 15 de mayo vamos a tener un aeropuerto funcional y seguro, compartió el director general del AICM, Juan José Padilla Olmos, quien aseguró que con esa fecha se da por terminada la primera etapa de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

En entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”, el almirante puntualizó los avances correspondientes a esta primera fase:

Primera fase de obras del @AICM_mx: Juan José Padilla Olmos, Dir. general del AICM.



· Ambulatorios de T1 y T2.

· Salas de última espera.

· 5 estacionamientos (3 renovados y 2 nuevos en T2).

· Reingeniería vial y fachadas.



🎙️ @warkentin

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¿Qué obras contempla la primera etapa de remodelación?

Salas ambulatorias de las Terminales 1 y 2

Salas de espera

3 estacionamientos remodelados y 2 nuevos

Modificación de ingeniería de las vialidades de Terminal 2

Fachadas de Terminales 1 y 2

Afirmó que al término de las obras se contará con un AICM moderno a la altura de los mejores de mundo con: cámaras con inteligencia artificial, sistemas automáticos en migración, bandas de equipaje para evitar demoras, internet de nivel 7, sistema de validación de documentos para que el pase sea mucho más expedito, un aeropuerto que nos va a representar dignamente.

Un sistema de drenaje alterno, terminación de uno de los estacionamientos más con dos niveles por construir sin afectar a los pasajeros ni la afluencia o movilidad de los vehículos.

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¿Qué dijo el director del AICM sobre los taxis?

Sobre la operatividad de los taxis en el AICM, afirmó que es un problema de hace poco tiempo que el programa con taxis se implementó a partir de la aparición de vehículos por aplicación y afirmó.

“Tenemos que respetar la normatividad en los contratos, respetar a los permisionarios a las agrupaciones que están registradas con el Aeropuerto y que están regulados para trabajar en áreas federales;

Como pate de la remodelación se construye un área exclusiva para los taxis con la finalidad de hacer más expedito el ascenso y descenso de pasajeros, y los accesos sean más rápidos.

Todo el mes se ha buscado la estrategia para que el AICM aporte medidas para disminuir los costos en los servicios.

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¿Cómo operarán los servicios de transporte en el aeropuerto?

Detalló que para acceder a los servicios de vehículos por aplicación no implica muchos metros y las áreas son seguras; incluso dijo que “Los taxis de aplicación pueden dejar al pasajero sin problema”