Fondos de inversión mantienen crecimiento y superan a depósitos bancarios en México

Los fondos de inversión en México mantienen perspectivas positivas de crecimiento, impulsados por el interés de los ahorradores en diversificar sus recursos y buscar mejores rendimientos en el mercado financiero.

El presidente del Comité de Gestión de Activos de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Alejandro Aguilar, aseguró que los fondos de inversión en México mantienen perspectivas positivas de crecimiento, incluso en un contexto económico moderado, gracias al interés creciente de los ahorradores por diversificar sus recursos y aprovechar mejores rendimientos.

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Crecimiento impulsado por economía y rendimientos

Durante su participación en un encuentro del sector financiero, Aguilar explicó que el crecimiento de los activos administrados en la industria se explica principalmente por dos factores: el desempeño de la economía y los rendimientos de los mercados.

Indicó que, aun con un escenario de crecimiento moderado, la industria podría mantener un avance cercano al observado en los últimos meses, impulsado por mayores rendimientos y la entrada de nuevos recursos.

“Si tú ves históricamente el crecimiento de los activos administrados, yo te diría que lo explican dos cosas: uno es el crecimiento económico efectivamente y otro es los rendimientos del mercado. Si las perspectivas de crecimiento hacia adelante son mayores a las que hemos visto en los últimos años, pues de alguna manera creo que vamos a seguir captando una mayor parte del pastel”, afirmó.

Aguilar destacó que los fondos de inversión han mostrado un dinamismo superior al de productos tradicionales de ahorro, como los depósitos bancarios.

“Si ustedes ven el crecimiento de los depósitos bancarios… nosotros estamos creciendo casi al doble; su crecimiento es del 60%”, explicó.

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Diversificación y regulación del mercado

Por su parte, el vocero de la AMIB, Luis Ángel Rodríguez, subrayó que los fondos de inversión son instrumentos seguros y altamente regulados, lo que brinda confianza a los participantes del mercado financiero.

Añadió que estos vehículos también permiten a los inversionistas diversificar su portafolio con acceso a distintos mercados y monedas.

“Es un instrumento de inversión muy, muy seguro y muy regulado. Aquí no puede haber sorpresas. Las sociedades de inversión ya tienen una gama donde puedes invertir en pesos, en dólares, en euros… parte del éxito ha sido que hemos podido tener acceso a todos estos mercados”, explicó.

Finalmente, indicó que los fondos mixtos —que combinan distintos tipos de activos— han mostrado un crecimiento importante en los últimos años, al facilitar la diversificación incluso para quienes comienzan a invertir.

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¿Qué son los fondos de inversión?

La definición más común de un fondo de inversión es: “un fondo de inversión es una entidad que concentra el dinero de muchos inversionistas para invertir en una amplia gama de instrumentos financieros, como valores de deuda, acciones u otros títulos de capital y valores de deuda de empresas privadas o valores bancarios, dependiendo del objetivo de inversión del fondo y con la finalidad de ofrecer un rendimiento adecuado a sus inversionistas”. de acuerdo con el Sector de Fondos de Inversion en México.

ahz.