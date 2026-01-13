SAT 2026: ¿qué práctica de ahorro te puede costar una multa si no la justificas?

Con la nueva normativa fiscal del SAT, transferencias o ahorros sin comprobación podrían considerarse ingresos omitidos y generar multas. Getty Images

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México reforzará la supervisión de las finanzas personales y las cuentas bancarias a partir del 1 de enero de 2026. Este ajuste en la vigilancia busca combatir la evasión fiscal y detectar ingresos no declarados, incluso en depósitos o transferencias que antes pasaban desapercibidos.

Aunque no existe un nuevo “impuesto al ahorro” específicamente, el SAT ha advertido que movimientos financieros sin justificación documental —como depósitos o transferencias que no se respaldan con contratos, comprobantes fiscales o facturas— podrían considerarse como ingresos omitidos. En ese caso, el contribuyente puede enfrentar multas o auditorías.

Prácticas de ahorro que podrían generar sanciones por el SAT

Transferencias o depósitos sin respaldo

Si recibes transacciones bancarias que el SAT interpreta como ingresos —pero no puedes justificar con contratos, facturas o comprobantes válidos— esto puede resultar en una revisión fiscal o multa. Esto ocurre porque el SAT puede entender que se intenta ocultar ingreso no reportado.

Movimientos en cuentas de terceros

Usar cuentas de familiares o amigos para mover dinero —como ahorro colectivo o tandas informales— sin documentación fiscal puede considerarse irregular y desencadenar sanciones.

Falta de transparencia en movimientos financieros

Depósitos o transferencias que no tienen un motivo claro (por ejemplo, préstamos sin contrato) entran en la lupa del SAT. Si estos movimientos no se reportan correctamente en tu declaración anual, podrías enfrentar multas o incluso auditorías más profundas.

Cómo proteger tu dinero y evitar multas

Guarda documentación fiscal de todas tus operaciones importantes.

Incluye ingresos en tu declaración anual si aplican como ingreso sujeto a impuestos.

Actualiza tu Buzón Tributario y medios de contacto en el portal del SAT para recibir notificaciones oficiales.

En 2026, el SAT intensificará la supervisión de las cuentas bancarias y la fiscalización sobre movimientos financieros.

No se trata de penalizar el ahorro per se, sino de garantizar que cualquier dinero que refleje movimiento en tus cuentas tenga respaldo fiscal y esté declarado conforme a la ley. No justificar estos movimientos ante la autoridad puede derivar en multas económicas y posibles auditorías.