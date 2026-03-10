Secretaría de Economía impulsa ecosistema de innovación con Innova Fest en cinco ciudades

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó la estrategia Innova Fest, una plataforma que busca articular un ecosistema nacional de innovación al vincular a la comunidad científica, empresas tecnológicas, inversionistas y autoridades públicas con el objetivo de transformar ideas en proyectos productivos.

¿Qué busca la estrategia Innova Fest?

Durante el anuncio, el funcionario explicó que el principal objetivo es conectar a actores que tradicionalmente han trabajado de manera aislada.

Indicó que esta iniciativa pretende generar una red de colaboración que permita convertir el conocimiento en oportunidades económicas para el país.

“Lo que estamos creando es un ecosistema.. vamos a tener, hoy por hoy, más de ochenta fondos de inversión, más de tres mil 700 personas vinculadas a la investigación y centros de investigación en México, que normalmente no están escuchando lo que se necesita en otra comunidad. Quienes están interesadas... pues todas y todos aquellos que tenemos la encomienda de generar valor, crecimiento económico y prosperidad en nuestro país”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El titular de Economía explicó que actualmente ya participan más de 80 fondos de inversión y más de 3 mil 700 investigadores y especialistas vinculados a centros de investigación, y adelantó que el objetivo es ampliar significativamente esa base de participantes.

“Este ecosistema va a ser la locomotora de todo el país. Ya lo es, pero ahora lo va a hacer en otra escala”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

¿Qué resultados ha generado la iniciativa?

Ebrard también subrayó que el crecimiento de la iniciativa ha sido acelerado. Recordó que en 2024 participaron 179 proyectos vinculados a patentes y desarrollos tecnológicos, mientras que en 2025 la cifra se elevó a 3 mil 700 participantes, y para este año se espera superar las 20 mil personas e instituciones involucradas.

Además, resaltó que los resultados ya comienzan a reflejarse en inversiones concretas.

“El año pasado, o derivado de lo que hicimos el año pasado, el sector privado cerró operaciones o inversiones por casi ya cuatrocientos millones de dólares, es lo que tenemos confirmado. ¿Sirven estas iniciativas o no? Bueno, cuatrocientos millones de dólares es lo que nos han reportado, fondos principalmente de los Estados Unidos. O sea, no solo estamos teniendo un diálogo nacional, sino que eso está vinculado con fondos de inversión muy grandes del exterior, porque les interesa, porque encontraron útil, inteligente, sensato, atractivo, algunas de las ideas que se presentaron”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El secretario de Economía adelantó que Innova Fest 2026 se realizará en cinco sedes del país: Monterrey el 29 de mayo, Querétaro el 21 de agosto, Guadalajara el 25 de septiembre, Mérida el 6 de noviembre y Morelos el 11 de diciembre, donde se llevará a cabo la premiación nacional.

Finalmente, enfatizó que el ecosistema de innovación deberá estar basado en principios de confianza y transparencia.

“No puede haber innovación si no hay integridad. La base de la innovación es la confianza”. — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

