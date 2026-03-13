Continúa disputa por derrumbe en San Antonio Abad entre alcaldía y Gobierno de la CDMX

El pleito entre el gobierno capitalino y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por el derrumbe en San Antonio Abad 124, - y que costó la vida de tres personas- sigue, pero ahora se trasladó a redes sociales.

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La alcaldesa publicó un tuit en el que señala que la responsabilidad del otorgamiento de la licencia para el derrumbe, es compartido entre la demarcación y el gobierno central e insistió en que la alcaldía negó el permiso para demolición.

“Hay que leer completa la ley, no solo lo que conviene. El artículo 53 establece que las alcaldías, en materia de <b>obra pública</b>, <b>desarrollo urbano</b> y <b>servicios públicos</b>, tienen facultades coordinadas, es decir, compartidas... “Si el CDMX dio el permiso de demoler y la alcaldía lo negó. Que verifiquen ellos sus irresponsabilidades.” — Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc

Hay que leer completa la ley, no solo lo que conviene. El artículo 53 establece que las Alcaldías, en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, *tienen facultades coordinadas, es decir, compartidas* con el Gobierno de la Ciudad para vigilar y verificar el… — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 12, 2026

Mintieron. Y aquí están las pruebas.



¿Por qué mentirle así a la gente? ¿Por qué usar una tragedia para tapar su responsabilidad en lugar de dar la cara? pic.twitter.com/gLeuYhjudK — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 11, 2026

¿Quién debía autorizar la demolición del edificio?

En respuesta, en un video, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, reiteró que legalmente el permiso debió haberlo dado la alcaldía.

Sostuvo que los documentos que exhibió Rojo de la Vega son contradictorios y que en uno de los que mostró la alcaldesa, en realidad es la respuesta a una solicitud vecinal pero que no es el rechazo a la licencia de derrumbe.

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El pleito entre el gobierno capitalino y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por el derrumbe del edificio de San Antonio Abad 124, continua lanzando la responsabilidad principal por la autorizacion del derribo de la construcción que costó la vida de tres personas.

Compartimos información sobre los procesos administrativos relacionados con lo ocurrido en el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124, colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, y aclaramos versiones que han generado desinformación sobre este lamentable hecho. pic.twitter.com/tj9kF88eJI — Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México (@Vivienda_CDMX) March 13, 2026

¿Qué dicen los documentos sobre la licencia de demolición?

Luego que la alcaldesa exhibió un documento con el que asegura negó la demolición por no contar con requisitos en materia de protección civil, el secretario de Vivienda, retomó este documento asegurando que en realidad no fue una negativa a la demolición.

“Ese documento, si se lee con cuidado es otra cosa, se trata de la respuesta, una solicitud del trámite llamado publicitación vecinal para licencia de construcción especial de demolición, en ese documento se le solicita a la empresa entregar planos, subsanar observaciones, entregar memorias técnicas y otros documentos, dándole para ello, cinco días hábiles, sin negarle la licencia en ningún momento... Lo anterior significa que al menos por lo que ese documento dice, no sabemos si la alcaldía negó en ese momento la licencia o si la otorgó después... al final, la alcaldía deberá informar sobre esa contradicción”. — Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la CDMX

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