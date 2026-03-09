Registran derrumbe en Calzada San Antonio Abad

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ya se encuentra en el lugar del derrumbe. Foto: SGIRPC

La tarde de este lunes se registró el derrumbe de un edificio en demolición ubicado en Alfredo Chavero y San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

En los primeros reportes se indica que 5 personas quedaron atrapadas por el incidente.

Una de ellas ya fue trasladada al Hospital Rubén Leñero.

🔴Se derrumba edificio en demolición en Alfredo Chavero y San Antonio Abad; al momento se habla de cinco personas que posiblemente están al interior.



📹: @sandovalvictor vía #ReporterosW

🎧https://t.co/vVSEq4N1Vn pic.twitter.com/OrVjKgr1mk — W Radio México (@WRADIOMexico) March 9, 2026

Por su parte, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que ya se realizan labores de evaluación estructural y atención en la zona, y pidió a la ciudadanía evitar el área y mantenerse informada por canales oficiales.

⚠️ Equipos de Protección Civil de la Alcaldía, en coordinación con cuerpos de emergencia de la ciudad, atienden el colapso de un inmueble registrado en la demarcación.

Se realizan labores de evaluación estructural y atención en la zona.



Pedimos a la ciudadanía evitar el área y… pic.twitter.com/jmMRyuhTYb — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 9, 2026

Quien también se encuentra ya en el área es la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Me encuentro en la @AlcCuauhtemocMx junto a la titular de la @SGIRPC_CDMX, @VenegasUrzua donde ya se están coordinando los trabajos de los equipos de emergencias que atienden el colapso de un edificio en la colonia Tránsito. Seguiremos informando. pic.twitter.com/0fhCEveUYC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 9, 2026

En breve más información.

Síguenos en Google News y encuentra más información