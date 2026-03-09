Registran derrumbe en Calzada San Antonio Abad
4 personas quedaron atrapadas tras el colapso
La tarde de este lunes se registró el derrumbe de un edificio en demolición ubicado en Alfredo Chavero y San Antonio Abad, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
En los primeros reportes se indica que 5 personas quedaron atrapadas por el incidente.
Una de ellas ya fue trasladada al Hospital Rubén Leñero.
Por su parte, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que ya se realizan labores de evaluación estructural y atención en la zona, y pidió a la ciudadanía evitar el área y mantenerse informada por canales oficiales.
Quien también se encuentra ya en el área es la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.
En breve más información.