Derrumbe en San Antonio Abad: Gobierno CDMX se deslinda y culpa a la Alcaldía Cuauhtémoc

Tras asegurar que el inmueble colapsado en la calzada San Antonio Abad 124 estaba en demolición por ser de alto riesgo, el gobierno capitalino aseguró que la responsabilidad de supervisar dichas obras corresponde a la alcaldía Cuauhtémoc.

“Las alcaldías cuentan con facultades para realizar, visitas de verificación, requerir el cumplimiento de las medidas de seguridad necesarias, proteger a las edificaciones colindantes, salvaguardar la integridad de las personas y prevenir riesgos en el exterior. La alcaldía tiene la facultad de ordenar la suspensión de los trabajos, cuando se identifiquen condiciones que puedan representar riesgos o estén fuera de la norma”. — Inti Muñoz Santini

Esta mañana fue localizado el cuerpo de la tercera persona desaparecida que se encontraba laborando durante el derrumbe en calzada San Antonio. Ampliar

¿Quién debía supervisar la demolición del inmueble?

El Secretario de Vivienda y Director General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, deslindó a la Comisión para la Reconstrucción de cualquier responsabilidad ya que la dependencia si aplicó “lo que en el ámbito de sus facultades corresponde de forma puntual”.

El secretario precisó que mediante un oficio fechado el 20 de octubre de 2025, la Comisión de Reconstrucción notificó a la alcaldía Cuauhtémoc que la solicitud presentada por los propietarios del inmueble cumplía con los requisitos iniciales.

Sin embargo, precisó que la alcaldía debía observar “el cumplimiento por parte de la empresa de los siguientes requisitos: Obtención y presentación del programa de protección civil para la demolición, un programa de demolición del inmueble avalado por un director Responsable de Obra y/o corresponsable en seguridad estructural, fe de hechos del estado de las colindancias” y carta responsiva donde se deslinde de cualquier responsabilidad al gobierno de esta ciudad, entre otras cosas.

Ampliar

¿Qué se sabe del inmueble y de los trabajos de demolición?

El 11 de noviembre de 2025, la alcaldía “tomo conocimiento del inicio de los trabajos de demolición en el predio referido”.

En conferencia de prensa, Muñoz Santini, dijo que el gobierno de la ciudad trabaja en un conjunto de 10 inmuebles propiedad privada que también son de alto riesgo y tienen que ser desmantelados.

“Estamos trabajando con los propietarios de otros edificios para propiciar que se lleven a cabo de manera lo más pronto posible y de manera segura las demoliciones aún pendientes, algunas demoliciones están avanzando, las que se han hecho con cargo a créditos fiscales y en otras estamos en conversaciones con los propietarios para que comiencen lo antes posible”. —

El funcionario detalló que los propietarios del edificio colapsado es el Fideicomiso 777 San Antonio Abad y la empresa contratada para el derribo es la firma DEMEC Demoliciones.

En su oportunidad, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, expresó su solidaridad y apoyo a los tres trabajadores fallecidos, que no eran originarios de la Ciudad de México sino de Hidalgo, Estado de México y Veracruz.

Síguenos en Google News y encuentra más información