CCE y Secretaría de Economía cierran filas rumbo a la revisión del T-MEC

México se prepara para las negociaciones comerciales más importantes del año con un frente unido. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, afirmó que el sector privado mexicano mantendrá una colaboración estrecha con la Secretaría de Economía durante las conversaciones con Estados Unidos relacionadas con reglas de origen y cadenas de suministro, al considerar que el inicio de estos diálogos es favorable para México.

El dirigente empresarial explicó que el sector privado participa mediante mesas técnicas y comunicación permanente con el equipo del titular de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, con el objetivo de aportar información que fortalezca la posición del país en las negociaciones comerciales.

Invitación a todas las empresas para que nos acompañen en la Misión Comercial a Canadá el próximo 7,8 y 9 de mayo, hoy se abrió la convocatoria , participa !! pic.twitter.com/rrQjD12y5r — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) March 12, 2026

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¿Cómo participa el sector privado en las negociaciones comerciales?

Medina Mora destacó que el empresariado mexicano también mantiene interlocución con organizaciones empresariales estadounidenses para acompañar el proceso.

“Hay vientos favorables para México, y justo se demuestra en el inicio de estos diálogos sobre las reglas de origen, sobre las cadenas de suministro. Desde luego, es positivo que haya ese diálogo. Estaremos en la colaboración con el gobierno, con el equipo del secretario Ebrard, para que sea exitoso todo este proceso. El gobierno hace su trabajo con sus contrapartes en el gobierno de Estados Unidos; nosotros seguiremos trabajando con nuestras contrapartes, los organismos empresariales, la Business Roundtable y el US Chamber of Commerce”. —

El presidente del CCE detalló que el trabajo con el gobierno federal se realiza mediante reuniones frecuentes y mesas técnicas en las que se reúnen datos solicitados por la Secretaría de Economía.

El Presidente del #CCE,@JoseMedinaMora , participó en la Presentación de Resultados de las Mesas de Consulta para la revisión del T-MEC, encabezada por el Secretario de Economía (@SE_mx), Marcelo Ebrard (@m_ebrard ). Este ejercicio recoge las propuestas de distintos sectores… pic.twitter.com/FUyrRfhNcM — Consejo Coordinador Empresarial CCE (@cceoficialmx) March 9, 2026

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¿Qué tipo de coordinación existe con el gobierno?

Añadió que la coordinación incluye encuentros antes y después de las reuniones que sostienen las autoridades mexicanas con sus contrapartes estadounidenses.

“Estamos en constante comunicación. Va a haber reuniones, hay mesas técnicas en donde se resuelven temas que nos va solicitando la Secretaría de Economía, y en esas mesas técnicas se junta la información para entregársela al equipo del secretario Ebrard”. —

“De hecho, ahorita voy con el secretario, tenemos reunión antes de que salga, y nos vemosde regreso. La semana pasada estuvimos ambos en en Washington, estuvimos reuniones, allá en Washington, además de las reuniones que tenemos aquí”, detalló Medina Mora.

Great meeting with Mexican Business Coordinating Council President @JoseMedinaMora.



We talked about Trump’s tariffs & what they mean for investments & prices ahead of the upcoming USMCA review. Mexico is our top trading partner — keeping the relationship stable & secure matters. pic.twitter.com/FGmt6WPwlN — Rep. Greg Stanton (@RepGregStanton) March 6, 2026

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¿Cuál es el objetivo de este trabajo conjunto?

El líder empresarial subrayó que este esquema de trabajo busca fortalecer la posición de México en las negociaciones comerciales.

“Necesitamos mucha comunicación, trabajo en equipo, para lograr las mejores condiciones para México”. —

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