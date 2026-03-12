“Vamos por todo”: Marcelo Ebrard lanza ambiciosa misión comercial a Canadá

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que México realizará una misión comercial en Canadá del 7 al 9 de mayo, con el objetivo de promover productos nacionales y fortalecer los vínculos económicos entre ambos países.

Durante el evento de lanzamiento de la iniciativa, el funcionario informó que la convocatoria para participar estará abierta del 12 de marzo al 11 de abril, y estará dirigida a empresas mexicanas interesadas en expandir sus negocios en el mercado canadiense.

¿Cuándo se realizará la misión comercial de México a Canadá?

“Bueno, 7, 8, 9 de mayo, por favor, resérvenlo en su agenda, 7, 8, 9 de mayo, vamos a Canadá, vamos por todo, amistosamente, señor embajador, vamos por todo, vamos a presentar nuestros productos, vamos a promover a nuestro país, como aquí ya se expresó. Esto se deriva de una instrucción de la presidenta, de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque así lo acordó con el primer ministro Kearney y se tiene que cumplir”. —

En el marco del anuncio de la misión comercial de México a Canadá, en la Secretaría de Economía, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, se refirió a los retos del contexto internacional y a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cual calificó como una oportunidad clave para fortalecer la integración económica regional.

“La posición de Canadá es clara. Nuestra prioridad es mantener un acuerdo trilateral para que mexicanos, canadienses y estadounidenses continúen beneficiándose de esta relación comercial que existe desde hace más de 30 años”. —

En ese sentido, resaltó que la relación económica bilateral entre ambos países supera los 100 mil millones de dólares y se busca ampliar negocios rumbo a la revisión del T-MEC y al Mundial 2026.

Finalmente, mencionó que la cooperación entre los tres países de América del Norte también se reflejará en la organización conjunta de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será coorganizada por Canadá, México y Estados Unidos.

“Estoy seguro de que México y Canadá se enfrentarán en la final”. —

¿Qué papel tienen los servicios financieros en la relación bilateral?

Al tomar la palabra, el Secretario de Hacienda Edgar Amador Zamora, subrayó que uno de los pilares más relevantes de la relación económica bilateral es el intercambio en servicios financieros, que incluye banca, fondos de pensiones, capital privado e inversionistas institucionales.

El titular de Hacienda indicó que tanto los fondos de pensiones canadienses como las administradoras de fondos para el retiro en México pueden desempeñar un papel clave para impulsar inversiones, generar empleos y ampliar las oportunidades económicas entre ambos países.

“Probablemente, los flujos más importantes de intercambio entre México y Canadá tenga que ver con la industrias con las industrias de servicios financieros, desde, digamos, el bancos a nivel minorista, flujos comerciales, flujos financieros, las industrias de fondos de pensiones, de capital de capital privado, flujos institucionales y minoristas forman un intercambio de flujos que no pasen, digamos, por la balanza comercial, sino que se registran en la balanza de servicios”. —

Además, señaló que los sistemas bancarios de ambas naciones cuentan con niveles de capitalización por encima del mínimo regulatorio, lo que abre la posibilidad de ampliar el financiamiento a proyectos productivos y comerciales.

¿Qué sectores participarán en la misión comercial?

Por su parte, el Secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, explicó que ambos países acordaron un plan de acción bilateral con horizonte de cuatro años, el cual contempla diversos pilares, entre ellos prosperidad económica, movilidad, inclusión, seguridad y sostenibilidad.

Indicó que dentro del eje de prosperidad económica se inscribe la misión comercial mexicana que viajará a Canadá, la cual dará continuidad a la reciente visita de una amplia delegación empresarial canadiense a México.

“Estamos, pues, en una etapa en la que hay que dar resultados, hay que tratar de concretar todo este marco de referencia, todo este clima político, empresarial, social, cultural, que se ha venido tejiendo para que podamos empezar a darle a nuestros pueblos lo que están esperando, que son resultados específicos que puedan resultarles, de alguna manera, benéficos en sus vidas cotidianas”. —

La Misión comercial a Canadá tendrá lugar del 7 al 9 de mayo, en Toronto, Montreal y Vancouver con la participación de empresas y autoridades económicas. La convocatoria para integrarse a la delegación se abrió el 12 de marzo y cerrará el 15 de abril, con un enfoque especial en pequeñas y medianas empresas (Pymes), aunque también podrán participar grandes compañías.

La misión será encabezada por el secretario de Economía y busca fortalecer la presencia de empresas mexicanas en el mercado canadiense, así como promover nuevas inversiones de Canadá en México. Durante la gira se impulsarán 10 sectores estratégicos: infraestructura, agroindustria, innovación y patentes, industrias creativas, fondos de inversión, manufactura, farmacéutica, logística, educación y energía.

