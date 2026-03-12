Luis Armando Melgar rechaza Plan B electoral y advierte retroceso democrático

En entrevista con Carlos Loret de Mola el senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luis Armando Melgar dijo que la reforma electoral era un retroceso que atentaba contra el avance de la democracia y el Plan B electoral debilita el árbitro electoral, reduce el financiamiento y claramente atentaría y debilitaría a los partidos minoritarios por lo que no están a favor.

¿Por qué el PVEM rechaza el Plan B electoral?

“El Verde no va a jalar con nada que nos ponga en una posición de desventaja, que no sea una <b>cancha pareja</b>, y en donde se esté abonando para construir una <b>mayoritocracia</b> para construir una preponderancia en una mayoría, porque tiene que haber <b>equilibrios</b> y el <b>Legislativo</b> es uno de ellos, no podemos tener un <b>Legislativo dominado por un partido</b> en toda su extensión”. — Luis Armando Melgar, senador del PVEM

Melgar señaló que “hay que ser congruentes”, se opusieron a la reforma electoral porque abonaba a un partido único como lo era el PRI y las leyes secundarias pueden quitarle facultades al INE, “pueden ir más allá de la Constitución” porque ellos tienen la mayoría, pero sería totalmente inconstitucional.

¿Qué advierten sobre las leyes secundarias?

“Nosotros ahorita partimos de la base de las <b>reformas</b> que pretenden en las <b>leyes secundarias</b>, porque esto ya lo vivimos en el 22, el expresidente Andrés Manuel López Obrador mandó unas <b>reformas constitucionales</b> y como no lo pudo hacer constitucional, lo mandó por <b>leyes secundarias</b>, que eran claramente <b>violatorias de la Constitución</b>, que acabaron en la <b>Suprema Corte</b> y la <b>Suprema Corte</b> la rechazó”. — Luis Armado Melgar, senador del PVEM

El senador del Partido Verde Ecologista de México puntualizó en que se debe tener mucho cuidado, “leer entre líneas” y ser congruentes porque preocupa mucho que hay dos temas que no se pueden someter a consultas populares, el electoral y el fiscal.

