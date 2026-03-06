Plan B electoral: Morena no podrá reducir plurinominales, advierte Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

Los diputados de Morena buscan avanzar con el llamado Plan B electoral tras el fracaso de la reforma constitucional en materia electoral, que no alcanzará la mayoría calificada necesaria en el Congreso.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró que una vez rechazada una reforma a la Constitución, esta no puede volver a presentarse sino hasta después de un año.

De acuerdo con el legislador, Morena no logrará reunir los 334 votos requeridos para modificar la Carta Magna, ya que actualmente cuenta con 253 diputados, además de los 62 del Partido Verde Ecologista de México y 49 del Partido del Trabajo.

Se prevé que el dictamen se apruebe el próximo martes en comisiones y posteriormente se vote en el pleno de la Cámara de Diputados durante la sesión del miércoles.

¿Por qué el Plan B electoral no puede reducir plurinominales?

Ricardo Monreal explicó que algunos de los cambios que Morena pretendía, como la reducción del número de legisladores plurinominales, requieren modificar la Constitución, lo cual no puede hacerse mediante leyes secundarias.

“He visto algunas especulaciones y algunas imprecisiones sobre lo que se ha denominado Plan B. Hay puntos centrales que si no se modifican en la Constitución, no se pueden modificar en una ley secundaria. Cuando una reforma constitucional no se aprueba por las dos terceras partes esta ya no se puede presentar en el periodo ordinario ni en el siguiente sino hasta un año después”. — Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

¿Qué busca aprobar Morena con el Plan B?

Ante la falta de mayoría calificada, Morena pretende impulsar algunos cambios mediante leyes secundarias dentro del Plan B electoral, aunque estos no incluirán modificaciones constitucionales.

Para aprobar estas reformas, el partido no requiere del respaldo de la oposición ni de sus aliados, ya que basta con mayoría simple.

En ese escenario, Morena cuenta con 253 diputados, cifra superior a los 251 votos necesarios para aprobar cambios en leyes secundarias en la Cámara de Diputados de México.

