Presenta Sheinbaum Decálogo por la Democracia… alista “Plan B”

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Decálogo Democrático tras realizar correcciones a su proyecto de reforma electoral, con el objetivo de buscar el respaldo de partidos aliados en el Congreso de la Unión.

Desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió que el proyecto busca fortalecer la democracia del país, recordó que la enviará después del medio día a la Cámara de Diputados, pero enfatizó que no será una derrota en caso de no ser avalada.

“Este es el decálogo por la democracia que estamos presentando el día de hoy en la reforma electoral y cómo lo he dicho es una propuesta que envía la Presidenta, que tiene que ver con un compromiso que se dio con la gente y que es a solicitud de la gente, sobre todo los dos primeros que es una solicitud muy importante el tema de las listas de los plurinominales y el tema de tantos recursos que se destinan a las elecciones, entonces yo estoy cumpliendo y ya depende de los diputados o el Senado si se aprueba”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Cambios en representación proporcional y plan alternativo

A pesar de que mencionó que tocará a Morena buscar los consensos incluso con los partidos aliados, señaló que ya analiza el Plan B del proyecto.

“Este Plan B... ya se vería más adelante, no nos adelantemos y tampoco es… por qué a la gente no le gustan las listas plurinominales, por qué son representantes de los partidos, no pueden votar por un partido político, pero el representante tiene que ser elegido por la gente no por la cúpula de un partido político, eso es avanzar en la democracia, no tiene que ver con un partido de estado”.

Explicó que en el decálogo se propone 200 diputados de representación proporcional y ya no serán elegidos de listas partidarias; la mitad se asignará a los mejores posicionados de los perdedores en elecciones distritales, mientras que los otros 100 serán elegidos directamente por la ciudadanía.

“El caso de los 200 diputados que son de representación proporcional, ahora no se definirán por una lista preestablecida por los partidos, sino la mitad de esos diputados corresponderán a los mejores lugares que hayan obtenido quien no haya ganado la elección en sus diputaciones. Es decir, si en una circunscripción, el segundo lugar, por ejemplo, el PAN tiene 10 por ciento de la votación, bueno, pues quedarán en ese 10 por ciento sus mejores posicionados de segundo o tercer lugar que hayan quedado en sus distritos. Y los otros 100 son electos de manera directa por la gente”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Ejes del Decálogo por la Democracia

Y enfatizó que en el proyecto no se tocará el Programa de Resultados Electorales Preliminares del Proceso Electoral Federal.

“Yo estoy cumpliendo con la gente y en todo caso si no se aprueba que no se apruebe tampoco es conflicto con los partidos aliados pero… ni con ningún partido político, pero sí es quien aprobó y quien no aprobó, eso es todo”. — Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El decálogo se divide en lo siguiente:

Elección de la representación proporcional del Congreso de la Unión Reducción del gasto Mayor fiscalización Voto en el extranjero Tiempos de radio y televisión Inteligencia artificial Cómputos distritales Democracia participativa No nepotismo No reelección

