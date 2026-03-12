Crece presencia directa de empresas latinoamericanas en Asia

De acuerdo con el Barómetro QIMA Q1 2026, la presencia de empresas Latinoamericanas crece en Asia / Oscar Wong

Las empresas latinoamericanas están fortaleciendo su presencia directa en Asia y consolidándose como actores relevantes en el comercio global. De acuerdo con el Barómetro QIMA Q1 2026, los clientes latinoamericanos ya representan el 30% de las inspecciones y auditorías realizadas en fábricas chinas, reflejo de un mayor control sobre sus procesos de compra y calidad.

El informe señala que, durante 2025, las compañías de la región incrementaron sus compras directas a proveedores asiáticos, superando el crecimiento promedio registrado a nivel mundial, debido a una estrategia cada vez más clara: reducir intermediarios, optimizar costos y garantizar estándares de calidad en sus productos.

¿Por qué crece la presencia de empresas latinoamericanas en Asia?

La compañía señaló que este comportamiento forma parte de un proceso global de diversificación de cadenas de suministro, impulsado por la incertidumbre comercial, los ajustes en políticas arancelarias y la necesidad de reducir riesgos operativos.

“Hasta hace algunos años, las inspecciones y auditorías en China estaban dominadas por compradores de Estados Unidos y Europa Occidental. Sin embargo, durante el 2025 vimos una reducción su participación, mientras un mayor incremento por parte de empresas latinoamericanas”, añadió Iván Hernández, director de QIMA LATAM.

¿Qué significa este cambio para el comercio internacional?

Este cambio refleja el crecimiento del consumo regional, el fortalecimiento de marcas locales y una mayor capacidad de las empresas latinoamericanas para operar directamente con fabricantes internacionales, consolidando la tendencia de empresas latinoamericanas Asia dentro del comercio internacional.

Este crecimiento en la participación latinoamericana también está llevando a los fabricantes chinos a replantear sus estrategias comerciales. Cada vez más proveedores están adaptando sus procesos, plazos de entrega y modelos de atención para atender la demanda proveniente de mercados como México, Brasil, Colombia y Chile, considerados hoy como regiones prioritarias por su dinamismo y estabilidad en el consumo.

Para China, América Latina representa no solo un mercado en expansión, sino una fuente clave de diversificación frente a la desaceleración de pedidos desde Estados Unidos y Europa. El aumento de clientes latinoamericanos en procesos de inspección y auditoría refleja relaciones comerciales más estables, contratos de mayor volumen y una integración más profunda entre ambas regiones, consolidando la tendencia de empresas latinoamericanas Asia dentro del nuevo mapa del comercio global.

Además, el reporte indica que otras regiones, como el Sudeste Asiático y el Sur de Asia, registraron aumentos de doble dígito en inspecciones, consolidándose como alternativas estratégicas a China, dentro de un entorno comercial cada vez más multipolar.

¿Cómo evoluciona la profesionalización de las empresas latinoamericanas?

De acuerdo con el informe Q1 2026, el aumento de la participación latinoamericana en China también refleja una mayor profesionalización de las empresas de la región, que ahora invierten más en procesos de supervisión, cumplimiento normativo y verificación de calidad.

Este fenómeno se suma a otras tendencias globales detectadas por QIMA, como el crecimiento moderado del nearshoring y reshoring, que en 2025 representaron el 7.6% del abastecimiento total, así como el avance del comercio entre países en desarrollo.

En conjunto, estos datos confirman que América Latina está dejando de ser un actor secundario en el comercio internacional para convertirse en un participante cada vez más relevante en las decisiones globales de abastecimiento, consolidando la presencia de empresas latinoamericanas Asia.

El Barómetro QIMA es uno de los principales indicadores globales sobre tendencias en cadenas de suministro, comercio internacional y control de calidad. Se elabora con base en miles de inspecciones, auditorías y certificaciones realizadas en más de 100 países.

El reporte se publica de manera trimestral, cada tres meses, lo que permite identificar cambios en tiempo real en los flujos comerciales, los mercados proveedores y las estrategias de abastecimiento de las empresas a nivel mundial.

Por su alcance y actualización constante, el Barómetro se ha convertido en una referencia para compañías, inversionistas y analistas que buscan anticipar riesgos y oportunidades en el comercio internacional.

