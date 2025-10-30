Marcelo Ebrard propone en APEC reformar la Organización Mundial de Comercio

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, participó en la reunión ministerial del foro de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realiza en la República de Corea

Durante su participación en la reunión ministerial del foro de la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que se realiza en la República de Corea, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, propuso reformar a la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“Creo que necesitamos reformar la Organización Mundial del Comercio, sin duda. APEC ha sido un incubador de nuevas ideas, una plataforma pionera de nuevas disciplinas, como hoy, el comercio digital. Estamos hablando de comercio digital y de logística sostenible, de cómo enfrentar la seguridad de las cadenas de suministro. Por lo que creo que en APEC, todos nosotros, podemos contribuir mucho no solo a modernizar, sino también a reformar la Organización Mundial del Comercio. Porque conectar a nuestros países y economías requiere de reglas y confianza” — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

¿Qué busca México con la reforma a la OMC?

Ante representantes de 21 economías de la cuenca del Asia Pacífico, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, promovió este jueves las oportunidades de negocios e inversión que ofrece nuestro país, a través del Plan México.

“Hace dos años, Claudia Sheinbaum, nuestra primera presidenta, incluso antes del día de su inauguración, pidió al gabinete que preparara un plan para enfrentar las nuevas condiciones que estamos viendo en el mundo. Así que este plan fue lanzado en México hace un año, el Plan México, el cual tiene un componente muy importante, la expansión de la digitalización en nuestro país —acceso digital, mercados digitales, Internet para todos—. Probablemente, este será el principal esfuerzo de nuestro país en los próximos cinco años” — Marcelo Ebrard, secretario de Economía

En el marco de la Cumbre, Ebrard sostuvo reuniones de trabajo con diferentes ministros, ante quienes expuso los proyectos de crecimiento e inversión en nuestro país, contenidos en el Plan México.

¿Con qué países sostuvo reuniones Marcelo Ebrard?

A Ryosei Akazawa, ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón, lo actualizó sobre el proceso de consultas internas que realiza nuestro país de cara a la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y le expuso su confianza sobre la permanencia del acuerdo que otorga el acceso preferencial de México al mayor mercado del mundo.

En tanto, el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Nguyen Hong Dien, informó al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que una delegación empresarial de esa nación visitará México en las próximas semanas a fin de conocer las oportunidades de inversión que ofrece nuestro país. Ambos funcionarios acordaron explorar caminos para balancear el comercio bilateral, actualmente deficitario para México.

Por su parte, Budi Santoso, ministro de Comercio de Indonesia, dijo al secretario estar interesado en explorar la posibilidad de importar sal desde México. Con la ministra de Exteriores de Australia, Penelope Ying-Yen, conversó sobre los retos que implica la reconfiguración del orden económico global.

Con la representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, participará mañana en el segmento de Líderes de la Cumbre de APEC.

