¿Cómo vamos en seguridad a 90 días del Mundial? Pablo Vázquez, secretario de Seguridad de CDMX responde

¿Incidencia de seguridad a la baja en la CDMX?

A 90 días del Mundial de Futbol 2026, la capital mexicana cuenta con capacidades operativas y experiencia para atender este evento de gran escala, afirmó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.

“Tenemos las capacidades, mucha práctica y experiencia” para poder atender el Mundial, afirmó el secretario de Seguridad de la Ciudad de México en entrevista con Gabriela Warkentin, para “Así las Cosas”.

El funcionario reconoció que los eventos recientes ocurridos en el país,

Contribuye demostrando la gran capacidad que tiene el Estado para garantizar la estabilidad y tranquilidad en horas; fue una muestra de capacidad y mensaje contundente del Estado”. — Afirmó.

Planeación y coordinación para el Mundial

A estas capacidades federales, entre ellas el Plan Kukulcán, dijo se han homologado las capacidades de la capital mexicana para atender las necesidades de seguridad durante el torneo, dentro de la estrategia de Seguridad del Mundial 2026.

Afirmó que a través de acciones conjuntas se identifican los diversos riesgos, como una herramienta de acción, independientemente de que un hecho pueda ocurrir o no.

Compartió que existen en la CDMX la atención desde la proximidad para establecer los puntos estratégicos de visitantes, los corredores turísticos y el mapa general en el que se han identificado los riesgos y medidas acordes a la mitigación de los mismos.

Trabajamos no solo con dependencias de seguridad sino también con ciudadanía y voluntarios”. —

Tendencias de seguridad en la capital

Sobre el contexto mundial, afirmó que la planeación se viene trabajando desde hace tres años, se previene el riesgo, se han generado medidas, se ha contemplado una gran variedad de situaciones y se analiza una valoración de las probabilidades y a partir de ahí asignar recursos, dentro de la preparación para la Seguridad Mundial 2026.

Por lo anterior dijo “Está garantizada la seguridad, estamos arrancando el año con mínimos históricos en varios delitos, somos muy conscientes, pero las tendencias vemos como la ciudad arranca en excelente posición, los datos y la experiencia de las personas dan cuenta de ello” , como el reciente concierto de Shakira, al igual que la marcha del domingo pasado, ambos con saldo blanco, resaltó.

Refirió que, aunque “ha habido información distorsionada”, la percepción en la CDMX ha ido a la baja en cuestión de inseguridad, en 2019, 9 de cada 10 personas se sentía insegura, ahora solo 5 de cada 10.

