Mundial blindado con Plan Kukulkán, anuncia el gobierno federal

Dede Jalisco, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, presentó el Plan Kukulkán que desplegará más de 99 mil elementos para seguridad del Mundial 2026 FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

El Plan Kukulkán fue anunciado este viernes por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como la estrategia que garantizará la seguridad antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Durante la conferencia matutina realizada en Guadalajara, el funcionario explicó que la estrategia contempla capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos, simulacros a escala real, monitoreo permanente y sistemas de alerta temprana.

“El gobierno de México, en coordinación con Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, implementan una estrategia de seguridad denominada Plan Kukulkán diseñada para garantizar condiciones de protección antes, durante y después de la realización de este evento internacional, es coordinador por el gobierno de México e integra la participación de más de 20 instancias federales, algunas autoridades estatales y municipales de las entidades entre ellas Jalisco, contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canda y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de riesgos”.

¿Cuántos elementos participarán en el operativo del Mundial 2026?

El jefe del Centro de Coordinación Copa Mundial de Futbol 2026, Román Villalvazo Barrios, detalló que el operativo del Plan Kukulkán desplegará poco más de 99 mil elementos de fuerzas federales, estatales y seguridad privada.

Explicó que se crearán estructuras temporales con alrededor de 20 mil elementos de las Fuerzas Armadas, principalmente de la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea.

¿Qué tecnología y equipos se usarán en el Plan Kukulcán?

El operativo incluirá 188 binomios caninos especializados en detección de explosivos y narcóticos, así como labores de vigilancia en instalaciones estratégicas.

También se desplegarán más de 2 mil 100 vehículos militares y 378 vehículos civiles destinados a escoltas de seguridad física para mandatarios y delegaciones extranjeras.

Además, el dispositivo contará con 24 aeronaves, drones, sistemas antidrones, carpas descontaminadoras y diversas tecnologías para respaldar el trabajo de las fuerzas de seguridad.

“Es importante recalcar que, previo a que se establezcan los dispositivos de seguridad en estas instalaciones objetivos, entrarán en funciones equipos de especialistas del ejército mexicano. Estos equipos de especialistas llevarán a cabo barridos de químico biológico radiológico, nuclear, antiexplosivos, barridos electrónicos, de microfonía, binomios canófilos, y en cada, vamos a decir, en estadios, en áreas de entrenamiento, en fanfest tendremos sistemas antidrones para la mitigación de cualquier artefacto volador que no esté en nuestra lista blanca, y y, bueno, pues ni modo, tendrá que ser mitigado. Por eso invitamos a los aficionados que tienen sus drones que se abstengan, si es que no están registrados, en la lista blanca para volar estos estos aparatos”.

¿Qué papel tendrá la Marina en la seguridad del Mundial?

Por su parte, el comandante de la Fuerza de Tarea Mundial 2026, Ramón Lara Romero, anunció el despliegue de más de 12 mil elementos para reforzar la seguridad.

Indicó que se reforzará la vigilancia en litorales, terminales aéreas y rutas marítimas mediante inteligencia, patrullajes navales y tecnología avanzada para prevenir amenazas durante el torneo.

El Plan Kukulkán contempla su implementación 15 días antes del inicio de la Copa del Mundo y podría extenderse 15 días después de que concluyan los partidos programados, con el objetivo de garantizar el orden durante la salida de visitantes.

En cifras esto contempla el Plan de seguridad Kukulkán

Se contempla más de 99,000 elementos, incluyendo:

20,000 efectivos de Fuerzas Armadas

Guardia Nacional



Ejército Mexicano



Fuerza Aérea Mexicana

Más de 55,000 elementos de seguridad pública

de seguridad pública Personal de seguridad privada

También se formarán:

3 fuerzas de tarea conjuntas (una por sede mundialista)

(una por sede mundialista) 7 agrupamientos en sedes alternas para entrenamientos de selecciones

para entrenamientos de selecciones 3 agrupamientos de defensa aérea

El operativo incluirá:

188 binomios caninos para detectar explosivos y narcóticos

para detectar explosivos y narcóticos 2,100 vehículos militares

378 vehículos civiles para escoltas de delegaciones

para escoltas de delegaciones 24 aeronaves

drones y sistemas antidrones

carpas descontaminadoras

Además, especialistas realizarán barridos de seguridad en estadios, centros de entrenamiento y fan fest para detectar riesgos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos.

El comandante Ramón Lara Romero anunció que más de 12,000 elementos adicionales reforzarán la vigilancia en:

Litorales

Aeropuertos

Rutas marítimas

mediante patrullajes navales, inteligencia y tecnología avanzada.

El Plan Kukulkán se aplicará:

15 días antes de iniciar el Mundial

de iniciar el Mundial Durante todo el torneo

Hasta 15 días después de terminar los partidos

Esto busca mantener el orden mientras los visitantes internacionales llegan y salen del país.

