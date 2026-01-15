CDMX será la ciudad con más seguridad durante el Mundial 2026: Clara Brugada

Clara Brugada destacó los avances en materia de seguridad en la CDMX / NurPhoto

De las sedes de partidos mundialistas, la Ciudad de México será “la ciudad con más seguridad”, afirmó la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Al dar su informe de seguridad, la mandataria afirmó que en el 2025 hubo una reducción en los delitos de alto impacto del 12 % con respecto al año pasado, y que en 2026 se reforzarán las estrategias para seguir reduciendo los delitos, disminuir la impunidad, y garantizar la paz y tranquilidad de los capitalinos y de los turistas nacionales y extranjeros.

¿Cómo se prepara la CDMX en materia de seguridad rumbo al Mundial 2026?

“Podemos decir que entramos a 2026 preparados para recibir al Mundial como la seguridad Mundial 2026 y los datos lo demuestran y vamos a implementar también estrategias especiales, que en su momento estaremos informando”..

La mandataria precisó que mientras en el 2024 se registraron 65 delitos diarios, el año pasado, hubo 57 delitos por día. Aseguró este numero promedio diario de delitos es el índice más bajo desde 2012. Y afirmo que hubo 43 días en el año donde no hubo ningún homicidio.

“En diciembre del 2025, este diciembre que acaba de concluir se convirtió en el diciembre con menos homicidios del 2013, hubo incluso varios días en que no tuvimos homicidios; 43 días en el año en no tuvimos homicidios y los meses con menos homicidios fueron enero y mayo”. — Clara Brugada

¿Qué delitos registraron mayores reducciones en la capital?

Respecto a los demás delitos afirmo que: el homicidio doloso se redujo en 9% con respecto a 2024, el robo de vehículo sin violencia bajo 12%, el robo de vehículo con violencia 32 por ciento, violación 17% menos, lesiones dolosas con disparo de arma de fuego 15 por ciento menos, robo en microbús bajo 46% menos, robo en taxi disminuyó 47%, robo en Metrobús 55 % menos, 14% menos en robo a transeúnte en la vía pública, 26% menos en el robo a repartidor , 2% menos en robo a casa habitación y 8% menos en robo a negocio.

Al respecto la Fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Lujan señaló que hoy en día en la Ciudad de México hay más investigación, más judicialización y menos impunidad.

Afirmó que hay un aumento del 15% en detenciones y judicializaciones más en los delitos de alto impacto lo que se traduce en menos impunidad.

“De manera específica en 2024 se detuvieron y judicializaron a 4 mil 360 probables responsables de delitos de alto impacto y en el 2025 a 5 mil 030”, indicó.

