81% de los mexicanos respalda al Ejército por el operativo contra “El Mencho”, revela encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio

La caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, ha provocado un inusual consenso en la opinión pública. Una encuesta de Enkoll para EL PAÍS y W Radio revela que el 81% de los mexicanos respalda la actuación del Ejército y de las autoridades federales en el operativo que terminó con el capo, considerado durante años uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

El estudio demoscópico, basado en 1.210 entrevistas, muestra además que tres de cada cuatro ciudadanos confían en la capacidad de las Fuerzas Armadas para enfrentar las consecuencias del despliegue militar y consideran que el golpe al líder del CJNG representa un avance en la estrategia de seguridad del Gobierno.

La encuesta también retrata una opinión pública ambivalente: aunque la operación militar recibe un amplio respaldo, la inseguridad continúa siendo la principal preocupación nacional, lo que refleja que el golpe contra el capo no disipa del todo la percepción de riesgo que atraviesa al país.

Un respaldo amplio al operativo federal

Los datos de Enkoll muestran que la operación contra “El Mencho” ha sido interpretada por buena parte de la ciudadanía como una señal de eficacia del aparato de seguridad del Estado. El despliegue militar y de inteligencia que permitió ubicar al líder del CJNG en Tapalpa, Jalisco, culminó con su muerte tras un enfrentamiento con fuerzas federales en febrero de 2026.

Para una mayoría de los encuestados, la caída del capo simboliza un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico. Según el sondeo, alrededor de tres de cada cuatro mexicanos consideran que el operativo representa un avance en la estrategia de seguridad, una percepción que se traduce en confianza hacia el Ejército para manejar las consecuencias derivadas del operativo y la reacción de los grupos criminales.

Seguridad, la gran deuda pendiente

Pese al respaldo al operativo, la encuesta de Enkoll subraya que la violencia sigue marcando la agenda pública. La inseguridad continúa siendo la principal preocupación para casi la mitad de la población, lo que evidencia que el combate al crimen organizado sigue siendo uno de los mayores desafíos para el Gobierno federal.

La eliminación de “El Mencho”, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos del país, generó además una reacción violenta del propio cártel con bloqueos y disturbios en varias regiones del país, lo que confirma el peso que estas organizaciones mantienen en el mapa criminal mexicano.