Contingencia Ambiental: se mantiene la Fase I, ¿Qué autos no pueden circular hoy?
Con una calidad del aire calificada como “Mala”, las autoridades mantienen las restricciones para reducir riesgos a la salud y frenar la acumulación de contaminantes en la ZMVM.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).
Esta medida busca proteger la salud de la población y reducir la emisión de contaminantes ante los altos niveles registrados durante este miércoles.
¿Qué autos no circulan?
- Por ello este miércoles 11 de marzo, deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.
- Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.
- Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
- Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.
- Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
- Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo con las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.
Calidad del aire: Reporte de las 15:00 horas
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire se ha reportado como “Mala” desde las 13:00 horas.
El punto máximo se alcanzó a las 15:00 horas en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FAC), con una concentración de 146 ppb.
¿Por qué persiste la contaminación?
La situación actual se debe a una combinación de factores meteorológicos que han impedido la dispersión de contaminantes:
- Sistema anticiclónico: Genera estabilidad atmosférica y cielo despejado.
- Radiación solar intensa: Favorece la formación de ozono.
- Vientos débiles: La baja velocidad y dirección variable del viento facilitan la acumulación de precursores de ozono en el Valle de México.
Próximo reporte oficial
Las autoridades ambientales de la Ciudad de México y del Estado de México continúan monitoreando la evolución del clima. Se emitirá un nuevo boletín informativo hoy, miércoles 11 de marzo, a las 20:00 horas, o antes si las condiciones presentan cambios significativos.