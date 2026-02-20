El aire que respiramos nos está matando; advierten estancamiento en políticas ambientales

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La calidad del aire en México se encuentra en un punto crítico tras más de doce años de estancamiento en las políticas de mejora ambiental, señaló Stephan Brodziak, coordinador de calidad del aire en El Poder del Consumidor.

Te podría interesar: ¿Por qué siguen las contingencias ambientales? Estas son las razones que dio Sheinbaum

¿Por qué la contaminación por ozono es letal?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, advirtió que la falta de avances estructurales provocó un incremento en las contingencias ambientales, afectando la salud de la población.

No se trata solo de una percepción social, sino de un fenómeno crónico y sistémico que requiere acciones políticas drásticas para reducir la presencia de ozono y partículas suspendidas en la atmósfera.

Brodziak señaló que, aunque los umbrales de riesgo son ahora más estrictos y la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente, pues la contaminación por ozono es particularmente letal, porque en tan solo 2021 se estima que hubo al menos dos mil 300 muertes en el país debido exclusivamente a este contaminante, de acuerdo al estudio de Carga Global de la Enfermedad.

Este panorama se ve agravado por el hecho de que las normativas clave para el control de emisiones no han sido actualizadas en décadas.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM Ampliar

También puedes leer: ¡Una vez más! Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México

¿Qué normas ambientales siguen sin actualizarse?

El principal obstáculo para garantizar un aire limpio parece ser la influencia de los intereses industriales sobre las decisiones de gobierno, indicó el experto, ya que la norma de control de emisiones vehiculares no se actualiza desde el año 2005.

Aún más alarmante: la regulación para fuentes fijas e industria permanece estancada desde 1993, lo que representa un rezago de más de treinta años frente a la evolución tecnológica actual.

Asociaciones, como la de la industria automotriz, se resisten a incrementar los estándares de eficiencia, impidiendo avances reales en la reducción de óxidos de nitrógeno, denunció Stephan Brodziak.

Los contaminantes críticos actuales provienen principalmente de:

Motores de combustión, incluyendo motocicletas que carecen de convertidores catalíticos.

Compuestos orgánicos volátiles derivados de microfugas de gas en instalaciones domésticas y comerciales.

Las motocicletas que carecen de convertidores catalíticos contribuyen a la mala calidad en el aire / Tuomas A. Lehtinen Ampliar

A diferencia del éxito obtenido en la década de los 90’s con el cierre de la refinería de Azcapotzalco, la eliminación del plomo en gasolinas e incorporación de catalizadores, el ritmo de mejora se detuvo cerca del año 2012.

Expresó que es imperativo retomar medidas de gran envergadura que prioricen la salud pública frente a los intereses económicos para revertir una crisis que cobra vidas diariamente.

El especialista hizo un llamado a la sociedad para informarse y dar seguimiento a este tema a través del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire y las plataformas de El Poder del Consumidor.

Síguenos en Google News y encuentra más información